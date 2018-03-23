Китай намерен защищаться от протекционизма США
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин готов защищать свои законные права от действий США. Об этом сообщает РИА «Новости».
«США своими действиями наносят вред и интересам Китая, и своим собственным интересам, а также наносят ущерб всему миру, это стало довольно плохим прецедентом, и при любых условиях, Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы», — заявила Хуа Чуньин.
Она также добавила, что США игнорируют правила ВТО, не считаются с мнением других, «и это ничто иное, как образец односторонних действий и торгового протекционизма, Китай решительно выступает против этого».
Ранее сообщалось, что «Ъ» назвал главных жертв торговой войны президента США Дональда Трампа.