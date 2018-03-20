Сторчак заявил об отсутствии угроз со стороны криптоактивов

По словам замминистра финансов Сергея Сторчака, криптоактивы не представляют угрозы с точки зрения финансовой стабильности, так как доля в их расчетах составляет около 1%, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Об этом он заявил в кулуарах встречи финансовой G20.

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При этом, по его словам, большинство тем форума: налоги, финансовое регулирование, вопросы будущего рынка труда, — рассматривались с точки зрения цифровизации.

Ранее сообщалось, что в коммюнике по итогам встречи финансовой G20 было поручено внедрить по отношению к криптоактивам стандарты FATF (Международная группа по противодействию отмыванию денег).