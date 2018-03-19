Суд снял арест со всех активов «Системы»
Арбитражный суд Башкирии отменил последнюю обеспечительную меру по искам «Роснефти» к АФК «Система». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Совместное заявление компаний «Роснефть», «Башнефть» и АФК «Система» о снятии обеспечительных мер на имущество «Системы» удовлетворить», — заявила судья Светлана Хомутова.
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Она уточнила, что снятие ареста касается 100% акций ГК «Медси».
Ранее АФК «Система» сообщила о переводе «Башнефти» 20 млрд рублей в рамках мирового соглашения.