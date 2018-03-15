В Минэкономразвития опровергли обсуждение в кабмине повышение пенсионного возраста

В пресс-службе Министерства экономического развития опровергли обсуждение в правительстве повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает RNS.

«Повышение пенсионного возраста — это вопрос, который сейчас обсуждается в обществе. Есть разные предложения», — сказал представитель МЭР.

Ранее СМИ со ссылкой на министр экономического развития Максима Орешкина сообщали, что власти обсуждают повышение пенсионного возраста в России.