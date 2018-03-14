Россельхознадзор ввел усиленный контроль за белорусскими производителями молока

Россельхознадзор усилит лабораторный контроль за продукцией трех белорусских производителей молока. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими предприятиями Республики Беларусь: ОАО «Здравушка-милк» — выявление тетрациклина в молоке сухом обезжиренном; ПУП «Мстиславльмолоко» — два случая выявления тетрациклина в молоке сухом обезжиренном; ОАО «Щучинский маслосырзавод» — выявление натамицина в сыре», — заявили в Россельхознадзоре.

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Ранее сообщалось, что Россельхознадзор перенес дату введения ограничений на поставку молока и молочных продуктов из Белоруссии на 15 марта.

Ограничения касаются пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, сухого, концентрированного, консервированного и сгущенного молока и сливок, молочной сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка.