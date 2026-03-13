Компания мужчин жестоко расправилась со школьницей после обращения в полицию

В США мужчины получили срок за расправу над несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщает Tampa Bay Times.

Инцидент произошел во Флориде, ему предшествовало обращение 17-летней девушки по имени Изабелла в полицию. В беседе с правоохранителями она рассказала, что возлюбленный сестры надругался над ней, когда она делала домашнее задание дома.

Узнав об обращении, молодой человек уехал в штат Джорджия, где, как полагается, и придумал план мести.

В социальных сетях он сообщил, что ему нужны «помощники» для того, чтобы «замести следы», за выполнение задания он предложил $5 000.

Однако позже на преступление пошли его двоюродный брат и еще один человек. Они пришли в дом к девушке, и, когда ее мать открыла дверь, открыли стрельбу. Женщина и ее дочь получили травмы. Заметив, что младшая пострадавшая еще жива, ей выстрелили в спину. Мать и сестра вызвали медиков.

Вскоре нападавших задержали. Один из участников рассказал, что его привлекли насильник Изабеллы и его кузен.

В результате мужчина получил срок 17 лет. Остальные будут отбывать наказание пожизненно.

Ранее пьяный медбрат-инвалид изнасиловал пациентку пермского наркодиспансера.

 
Россия уже в шаге от стагфляции. Кого уволят и куда сложнее всего устроиться
