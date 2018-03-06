Малые и средние предприятия СКФО привлекли кредиты на 21,1 млрд рублей

Общий объем выданных представителям малого и среднего бизнеса СКФО гарантий и поручительств составляет 12,98 млрд руб., а объём привлечённых кредитных средств для реализации проектов в сфере промышленного производства, строительства, сферы услуг составляет 21,1 млрд руб. Об этом во время встречи с представителями бизнеса в Северной Осетии сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман.

Сообщается, что объем гарантий и поручительств, выданных предпринимателям Республики Северная Осетия-Алания составил 200,9 млн руб., что позволило местным субъектам МСП привлечь финансирование на общую сумму 237,2 млн руб.

«Мы продолжим работу в области развития инфраструктуры поддержки бизнеса, расширения доступа малых и средних компаний к закупкам крупнейших заказчиков с государственным участием, поддержки бизнес-инициатив в области промышленности, сельхозкооперации, развития высоких технологий», — отметил Браверман.