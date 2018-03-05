Москва заработала больше 1 млрд рублей на сдаче квартир в 2017 году

В бюджет Москвы в 2017 году поступило более 1,34 млрд рублей налогов от сдачи квартир в аренду в 2017 году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

«В 2017 году более 1,34 миллиарда рублей налоговых платежей было перечислено в бюджет Москвы от сдачи квартир в аренду. Этот показатель на 20 % больше поступлений 2016 года», — сказала Сергунина.

Заммэра отметила, что в прошлом году было подано 26,5 тыс. налоговых деклараций и приобретено почти 2,2 тыс. патентов на сдачу жилья в аренду. Она отметила, что в обоих случаях зафиксирована положительная динамика.