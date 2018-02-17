Волкер назвал «Северный поток – 2 » политическим проектом

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает проект газопровода «Северный поток — 2» политическим, сообщает «Интерфакс».

««Северный поток — 2» — полностью политический проект, а не коммерческий проект», — сказал Волкер.

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По его словам, при желании вести коммерческий проект, стараются найти более дешевый вариант, а «Северный поток — 2» таким не является.

Ранее бундесканцлер Ангела Меркель заявила, что Германия считает газопровод «Северный поток-2» экономическим проектом, который не представляет опасности для диверсификации энергопоставок в Европу.