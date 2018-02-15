Голодец назвала приоритетную задачу правительства

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что приоритетной задачей является достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточных минимума, около 25 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ближайшей программе, в ближайших приоритетах развития пенсионной стратегии — это достижение уровня пенсий на уровне 2,5 прожиточных минимума. Если говорить в сегодняшних ценах — это где-то около 25 тыс. руб. И эта задача является настолько приоритетной и настолько актуальной, что все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче», — сказала Голодец.

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Она также подчеркнула, что эта цель обозначена в стратегии пенсионного развития.

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что без повышения в России пенсионного возраста не обойтись.