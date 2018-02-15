Силуанов сообщил о подготовке налоговых новаций без роста нагрузки

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство в ближайшее время подготовит предложения об изменениях налоговой системы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В ближайшее время такие предложения будут сформулированы и, действительно, все налоговые новации нужно будет принять в весеннюю сессию работы парламента», — сказал Силуанов в рамках Российского инвестиционного форума.

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Он подчеркнул, что необходимо улучшать расходы и увеличивать их для более быстрых темпов экономики.

«Но никто не предполагает использовать для этого дополнительные вложения бизнеса и взимание у него денег», — отметил Силуанов.

Его также поддержал в этом вопросе глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Ранее Силуанов сообщил, что налоговая нагрузка не будет увеличиваться в новом электоральном цикле.