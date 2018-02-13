Прибыль российских банков в январе сократилась в 1,6 раза

Прибыль российских банков в январе текущего года упала в 1,6 раза и составила 71 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«За январь прибыль по банковскому сектору составила 71 млрд руб. (в январе 2017 года — 114 млрд руб)», — заявили в ЦБ.

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Уточняется, что суммарную прибыль в размере 168 млрд руб. показали 415 банков, а суммарный убыток в размере 97 млрд руб. — 130 банков.

Ранее сообщалось, что Центробанк ожидает роста прибыли банковского сектора в 1,5 трлн руб.