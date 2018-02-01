ЦБ не видит рисков дефляции

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что она не видит рисков дефляции. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, риски дефляции мы пока не видим», — сказала Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.

Она также подчеркнула, что инфляционные ожидания на данный момент понизились и в целом находятся на исторически низком уровне.

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«И нас беспокоит не столько уровень инфляционных ожиданий, сколько то, что они не заякорены и могут реагировать на разные внешние и внутренние проявления. Этот фактор нас тоже беспокоит, он существует еще», — добавила Набиуллина.

Ранее в ЦБ сообщили, что замедление инфляции повысило оптимизм россиян.