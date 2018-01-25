ФАС не приняла проект ЗОЖ-стратегии Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не согласовала разработанный Минздравом проект стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
ФАС сочла проект противоречивым и направила в Минздрав свои замечания. Ведомство считает, что повышение акцизов на алкогольную продукцию темпами, превышающими инфляцию, может привести к росту нелегального рынка и сокращению легального производства. Антимонопольная комиссия также не смогла оценить необходимость расширения ограничений на табачном рынке.
Кроме того, ФАС высказала замечания по поводу актуализации состава и объема потребительской корзины, наполнение которой должно определяться уровнем материального обеспечения россиян.
Ранее Минэкономразвития также не согласовало проект стратегии формирования здорового образа жизни до 2025 года из-за опасений, что некоторые пункты документа могут привести к росту контрабанды табака и алкоголя.