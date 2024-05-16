Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Открыты новые гены, связанные с высоким риском развития рака крови

Nature: с риском развития лейкоза и болезней сердца связаны 17 новых генов

close
100%
Shutterstock

Ученые из Кембриджского университета совместно с коллегами из США выявили 17 новых генов, связанных с повышенным риском развития гематологических раковых заболеваний и болезней сердца. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.

В исследовании использовали данные 200 618 человек, полученные из Британского Биобанка — крупного хранилища биологических образцов человека. Ученые проанализировали образцы крови испытуемых для определения генов, ответственных за клональное кроветворение (гемопоэз).

При клональном гемопоэзе стволовые клетки (из которых образуются эритроциты, тромбоциты и лейкоциты крови) начинают производить клетки крови с одной и той же генетической мутацией (изменением генов). Клональное кроветворение может быть основой для развития злокачественных новообразований системы кроветворения, в частности, острых миелоидных лейкозов (вид рака крови) и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи выявили 17 новых генов, участвующих в клональном кроветворении. Мутации в некоторых из них (MTA2, SPRED2 и SRFS1) были связаны с ускоренным (на 15-20%) среднегодовым делением гемопоэтических стволовых клеток. Такая патология отражала условное «старение» крови. Носительство нежелательных вариантов всех 17 генов коррелировало с более высоким риском развития рака крови или запуска воспалительных процессов, приводящих к болезням сердца и инсультам.

Ранее был найден способ выявления рака за семь лет до клинической диагностики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами