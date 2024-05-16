Открыты новые гены, связанные с высоким риском развития рака крови

Ученые из Кембриджского университета совместно с коллегами из США выявили 17 новых генов, связанных с повышенным риском развития гематологических раковых заболеваний и болезней сердца. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.

В исследовании использовали данные 200 618 человек, полученные из Британского Биобанка — крупного хранилища биологических образцов человека. Ученые проанализировали образцы крови испытуемых для определения генов, ответственных за клональное кроветворение (гемопоэз).

При клональном гемопоэзе стволовые клетки (из которых образуются эритроциты, тромбоциты и лейкоциты крови) начинают производить клетки крови с одной и той же генетической мутацией (изменением генов). Клональное кроветворение может быть основой для развития злокачественных новообразований системы кроветворения, в частности, острых миелоидных лейкозов (вид рака крови) и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи выявили 17 новых генов, участвующих в клональном кроветворении. Мутации в некоторых из них (MTA2, SPRED2 и SRFS1) были связаны с ускоренным (на 15-20%) среднегодовым делением гемопоэтических стволовых клеток. Такая патология отражала условное «старение» крови. Носительство нежелательных вариантов всех 17 генов коррелировало с более высоким риском развития рака крови или запуска воспалительных процессов, приводящих к болезням сердца и инсультам.

Ранее был найден способ выявления рака за семь лет до клинической диагностики.