В Британии раскрыли, как на Западе смотрят на визит Путина в Китай

Страны Запада с беспокойством смотрят на визит президента РФ Владимира Путина в Пекин, поскольку поездка главы российского государства в Китай означает углубление сотрудничества и партнерства между РФ и КНР. Об этом пишет британская газета Independent.

«Владимир Путин прибыл в Китай, чтобы встретиться с Си Цзиньпином, а Запад наблюдает за этим с растущим беспокойством… (Путин и Си Цзиньпин. – прим. ред.) вероятно, обсудят способы укрепления своего партнерства «без ограничений», — говорится в сообщении издания.

При этом газета со ссылкой на аналитиков пишет, что Пекин и Москва попытаются найти способы расширить двустороннюю торговлю и обойти западные санкции.

Как отмечает издание, Запад «тестирует» партнерство Москвы и Пекина, оказывая давление на Китай, чтобы тот прекратил экономическую и промышленную поддержку России.

До этого Путин заявил, что китайские друзья, принимая российскую делегацию в Пекине, смогли создать теплую атмосферу переговоров.

Ранее в США увязали встречу Путина и Си Цзиньпина с концом гегемонии Запада.