Военный концерн «Калашников» начал управлять петербургским производителем оптики

Петербургский производитель оптики «ЛОМО» (Ленинградское оптико-механическое объединение имени В.И. Ленина) передан в управление концерна «Калашников». Об этом сообщается на сайте концерна.

Согласно сообщению компании, решение о передаче АО «ЛОМО» в управление АО «Концерн «Калашников» было принято министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Уточняется, что Минюст России зарегистрировал соответствующий приказ Минпромторга России 13 мая 2024 года.

Документ приостанавливает права акционеров и органов управления акционерного общества, а в качестве управляющей организации приказом определено АО «Концерн «Калашников». Отмечается, что решение Минпромторга призвано сберечь основные производственные средства «ЛОМО», результаты интеллектуальной деятельности, а также сохранить денежные средства в интересах государства при выполнении компанией государственного оборонного заказа.

В начале мая сообщалось, что концерн «Калашников» на 9% нарастил производство огнестрельного оружия для армии в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо стрелкового оружия и боеприпасов, концерн также значительно — в два раза — повысил количество произведенных токарно-винторезных станков 250 ИТВМ.

Ранее в «Калашникове» назвали дату выпуска противоосколочного одеяла «Эгида».