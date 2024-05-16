Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный концерн «Калашников» начал управлять петербургским производителем оптики

Компанию «ЛОМО» передали в управление концерна «Калашников»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Петербургский производитель оптики «ЛОМО» (Ленинградское оптико-механическое объединение имени В.И. Ленина) передан в управление концерна «Калашников». Об этом сообщается на сайте концерна.

Согласно сообщению компании, решение о передаче АО «ЛОМО» в управление АО «Концерн «Калашников» было принято министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Уточняется, что Минюст России зарегистрировал соответствующий приказ Минпромторга России 13 мая 2024 года.

Документ приостанавливает права акционеров и органов управления акционерного общества, а в качестве управляющей организации приказом определено АО «Концерн «Калашников». Отмечается, что решение Минпромторга призвано сберечь основные производственные средства «ЛОМО», результаты интеллектуальной деятельности, а также сохранить денежные средства в интересах государства при выполнении компанией государственного оборонного заказа.

В начале мая сообщалось, что концерн «Калашников» на 9% нарастил производство огнестрельного оружия для армии в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо стрелкового оружия и боеприпасов, концерн также значительно — в два раза — повысил количество произведенных токарно-винторезных станков 250 ИТВМ.

Ранее в «Калашникове» назвали дату выпуска противоосколочного одеяла «Эгида».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами