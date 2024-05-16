В Кремле заявили, что европейские страны пока не могут освободиться от влияния США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что европейские страны пока не способны выйти из фарватера США. Его слова приводят «Известия».

«Можем ли мы сказать, что сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем, мы этих попыток не фиксируем. Более того, мы пока не фиксируем потенциала у европейских государств как-то выйти из фарватера Соединенных Штатов», — поделился Песков.

До этого Песков говорил, что США и другие страны пытаются давить на Китай, чтобы ограничить его сотрудничество с Россией.

По его словам, Пекин не боится давления, так как достаточно силен, чтобы этому противодействовать.

Также бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен говорил, что Европа слишком расколота и слаба перед лицом якобы угроз от Российской Федерации.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.