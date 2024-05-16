Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что европейские страны пока не могут освободиться от влияния США

Песков: европейские страны пока не могут выйти из фарватера США

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что европейские страны пока не способны выйти из фарватера США. Его слова приводят «Известия».

«Можем ли мы сказать, что сейчас европейские столицы гонятся за суверенностью? Нет, не можем, мы этих попыток не фиксируем. Более того, мы пока не фиксируем потенциала у европейских государств как-то выйти из фарватера Соединенных Штатов», — поделился Песков.

До этого Песков говорил, что США и другие страны пытаются давить на Китай, чтобы ограничить его сотрудничество с Россией.

По его словам, Пекин не боится давления, так как достаточно силен, чтобы этому противодействовать.

Также бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен говорил, что Европа слишком расколота и слаба перед лицом якобы угроз от Российской Федерации.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами