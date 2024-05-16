В ФАС оценили цены на куриные яйца

В России наметилась тенденция к снижению стоимости куриных яиц. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Его слова приводит ТАСС.

«Изучили ситуацию с ценами на яйцо куриное. По итогам проведенной работы возбуждено 10 дел по нарушению антимонопольного законодательства», — отметил представитель службы.

К концу прошлого месяца средняя стоимость десятка яиц в России составила 125,16 рубля. Для сравнения: в апреле 2023 года куриные яйца продавались в среднем по 85,48 рубля за десяток.

До этого ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что смягчение денежно-кредитной политики Банка России позволит насытить рынок яйцами без повышения цен. По словам экономиста, снижение ключевой ставки в стране является единственным способом для развития собственного производства.

Ранее экономист спрогнозировал падение цен на яйца на 1-3% в 2024 году.