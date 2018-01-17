Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 10 по 15 января составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедший период цены на маргарин, пшено, соль и водку выросли на 0,2%.

Вместе с тем сахар-песок и свинина стали дешевле на 0,2%-0,3%.

Реклама

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%: на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки — 0,7-1,7%.

Цены на автомобильный бензин не изменились.