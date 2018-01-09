Минсельхоз сообщил о заявках на льготные перевозки зерна на 105,6 млн рублей

Минсельхоз получил заявки на предоставление субсидий по перевозке зерна на общую сумму в 105,6 млн руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На 9 января 2018 года Минсельхозом России от ОАО «РЖД» получены заявки на предоставлении субсидии в объеме 105,6 млн руб., согласно которым перевезены по льготному тарифу первые 100 тыс. тонн зерна», — заявили в министерстве.

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Как стало известно, наибольший объем субсидированных перевозок пришелся на Новосибирскую область, субсидии составили 57,4 млн руб.

Ранее сообщалось, что правительство выделит субсидии РЖД на перевозки зерна.