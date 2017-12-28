Аксенов: Крым не выдерживает конкуренцию с Турцией

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика пока по уровню предоставляемых услуг в отелях и пансионатах не выдерживает конкуренцию с Турцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С точки зрения средств размещения конкуренцию пока мы с той же Турцией в общем не выдерживаем, но понимание что делать есть. Владельцы отелей нас слышат. Мы со своей стороны, как органы власти, готовы реагировать, искать варианты облегчить жизнь нашим туроператорам», — сказал Аксенов.

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Он также подчеркнул, что Крым будет успешным регионом.

Ранее сообщалось, что бизнес Ирландии намерен вложить €100 млн в Крым.