Президент Украины Петр Порошенко поздравил «Нафтогаз» с решением Стокгольмского арбитража по спору компании с «Газпромом». Об этом сообщает «112 Украина».

«Прежде всего, я хотел бы поздравить вас и юридическую команду НАК «Нафтогаз», поздравить правительство, поздравить весь народ Украины с тем, что Украина научилась защищать свои интересы, используя европейские суды», — сказал Порошенко.

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Он добавил, что «сегодня состоялся огромный вклад в энергетическую безопасность» Украины.

Ранее Стокгольмский арбитраж подвел итоги спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» из-за контракта на поставку российского газа. При этом обе стороны трактуют решение в свою пользу.