В Москве арестовали замглавы Росимущества по подозрению в хищении

В Москве арестовали заместителя главы Росимущества Елену Паткину по подозрению в хищении 150 млн руб. со счетов своего же ведомства, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что 50-летняя Паткина была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из столицы Татарстана. В Казань она уехала 22 ноября, неожиданно взяв больничный.

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По данным газеты, в этот день сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК МВД провели обыски сразу по 15 адресам, включая офис Росимущества в Никольском переулке.

Кроме Паткиной по этому делу были арестованы еще два бывших бухгалтера территориального управления Росимущества по Московской области.