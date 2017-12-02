Сенат США принял законопроект о налоговой реформе
Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе, сообщает Associated Press.
После 11-часового обсуждения законопроект был принят 51-м голосом против 49. Представители демократов проголосовали против реформы. Кроте того, против также выступил один сенатор-республиканец.
Одна из целей реформы — снижение налога на прибыль для крупных корпораций. Новый законопроект считается крупнейшим пересмотром налоговой системы страны с 1986 года.
Президент США Дональд Трамп поприветствовал прохождение законопроекта в твиттере.
«Жду с нетерпением подписания окончательного законопроекта до Рождества!», — написал он.
Ранее Трамп призвал сделать налоговый кодекс США «более понятным».
We are one step closer to delivering MASSIVE tax cuts for working families across America. Special thanks to @SenateMajLdr Mitch McConnell and Chairman @SenOrrinHatch for shepherding our bill through the Senate. Look forward to signing a final bill before Christmas! pic.twitter.com/gmWTny3SfS— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 декабря 2017 г.