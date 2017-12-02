Сенат США принял законопроект о налоговой реформе

Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе, сообщает Associated Press.

После 11-часового обсуждения законопроект был принят 51-м голосом против 49. Представители демократов проголосовали против реформы. Кроте того, против также выступил один сенатор-республиканец.

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Одна из целей реформы — снижение налога на прибыль для крупных корпораций. Новый законопроект считается крупнейшим пересмотром налоговой системы страны с 1986 года.

Президент США Дональд Трамп поприветствовал прохождение законопроекта в твиттере.

«Жду с нетерпением подписания окончательного законопроекта до Рождества!», — написал он.

Ранее Трамп призвал сделать налоговый кодекс США «более понятным».