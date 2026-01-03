Медведев вспомнил про Нобелевскую премию на фоне ударов США по Венесуэле

Медведев счел удары США по Венесуэле блестящим шагом к Нобелю

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в разговоре с РИА Новости вспомнил про Нобелевскую премию на фоне ударов США по Венесуэле.

Он подчеркнул, что жесткая военная операция осуществлена американцами в независимом государстве, которое ничем не угрожало Вашингтону.

«Гарантированная любовь в Латинской Америке, ведь доктрина Монро очень популярна там. Короче, еще один блестящий шаг к Нобелю», — отметил Медведев.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп уже заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее в Британии открестились от атаки США на Венесуэлу.