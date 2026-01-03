Глава МИД Венесуэлы сообщил, что Лукашенко осудил атаку США по стране

Глава министерства иностранных дел (МИД) Венесуэлы Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале сообщил, что его белорусский коллега Максим Рыженков передал слова солидарности от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Представители государств провели телефонный разговор по инициативе белорусской стороны.

«Он передал мне послание солидарности от президента Александра Лукашенко в связи с этим незаконным актом насилия против родины Симона Боливара, колыбели освободителей и революционеров, сынов и дочерей команданте Уго Чавеса», — заявил Пинто.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

