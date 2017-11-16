Палата представителей одобрила законопроект о налоговой реформе США

Палата представителей конгресса США утвердила законопроект о масштабной налоговой реформе. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, 227 конгрессменов поддержали законопроект, 205 высказались против.

Принятие законопроекта в дальнейшем станет крупной победой для президента США Дональда Трампа, отмечает агентство.

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Реформа предусматривает значительное снижение налогов для корпораций и граждан. Тем не менее, как ожидается, эта реформа значительно увеличит дефицит американского бюджета.

Ранее сообщалось, что 400 миллионеров и миллиардеров США направили в конгресс США письмо с просьбой не снижать налог на богатство.