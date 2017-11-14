Минфин удостоверился в признаках пирамиды в торгах биткоинами

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин нашел подтверждение наличия признаков финансовой пирамиды в торгах биткоинами. Об этом сообщает RNS.

«Наш тезис о том, что есть элементы финансовой пирамиды, признаки финансовой пирамиды в биткоине, они на этой неделе подтвердились. Просто посмотрите на график биткоина. Конечно, есть люди, которым повезло, и которым, наверное, не очень повезло, которые вложились. Надо buy low sell high, а иногда получается наоборот», — сказал Моисеев.

Реклама

Ранее сообщалось, что курс биткоина рухнул на 30% после исторического максимума.

Уточняется, что падение курса было вызвано оттоком инвесторов и их переходом к другой криптовалюте — биткоин кэш, которая подорожала на 40% с 10 ноября.