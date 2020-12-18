«Иллюзорный позитив»: малый бизнес снова начал открываться

По данным единого реестра субъектов МСП, начиная с сентября количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 100 тыс. после резкого падения почти в 500 тыс. в августе. По информации ФНС, на 10 декабря 2020 года в России численность микро, малых и средних предприятий составляет 5,7 млн. Месяцем ранее их было 5,6 млн.

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По итогам первой волны пандемии количество субъектов МСП сильно сократилось — с 6,1 млн в июле до 5,6 млн в августе. При этом летом шла речь о том, что в РФ после первой волны прекратили свое существование порядка 1 млн МСП, хоть официальная статистика этих данных и не подтверждает, замечает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Судя по динамике в сравнении с прошлым годом, кардинальных изменений не произошло — часть предприятий закрывается по различным причинам, но взамен открываются новые. Но нужно учитывать, что эти данные указывают на количество предприятий, которые числятся в реестре — часть из них может не работать или поданы заявления на банкротства», — обращает внимание эксперт.

Если число компаний МСП с сентября увеличилось лишь на 20% от количества закрытых в предыдущие месяцы пандемии, такое положение следует признать крайне неудовлетворительным. Восстановление идет очень медленно,

подчеркивает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Он добавляет, что негативные факторы ограничений спроса и деятельности не прекратили полностью действовать, а последствия предыдущих весенне-летних локдаунов еще не исчерпаны.

Несмотря на текущий прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, общая их численность пока еще ниже значений начала 2020 года на 5,9%. Динамика регистрации новых субъектов тоже пока ниже, отмечает генеральный директор бизнес-образовательной компании «Like Центр» Василий Алексеев. К примеру, в декабре 2019 года было зарегистрировано более 1 млн новых бизнесов, а в декабре 2020 года — только 762 тыс.

Согласно результатам опроса, который в компании проводили в октябре среди более чем 2 тыс. бизнесменов, около трети российских предпринимателей из сферы микро- и малого бизнеса в этом году задумались о закрытии, но действительно закрылись только 15%. Среди тех, кто закрылся, больше всего предпринимателей из сфер общественного питания, туризма, торговли, индустрии красоты, ивентов, грузоперевозок, производства, а также спорта и фитнеса, говорит Алексеев. По словам Павла Сигала, наиболее пострадавшими отраслями стали сектор услуг, туристическая и гостиничная отрасль, общепит, а также непродуктовый ретейл.

Специфика малого и среднего бизнеса состоит в том, что он, как правило, ориентирован на те сферы, которые более всего страдают от ограничений на передвижение людей, напоминает Марк Гойхман из TeleTrade. По его словам, малые и средние предприятия обычно уязвимы и в том, что имеют меньше резервов и возможностей выживания по сравнению с более крупными компаниями, меньший доступ к кредитам, госзаказам.

Именно из-за этих обстоятельств текущий год стал исключительно сильным ударом по МСБ, уверен эксперт. Он считает, что предполагаемый по принципу «нет худа без добра» позитив от ухода наиболее слабых игроков — «иллюзорный».

«Рыночная конкуренция при нормальных условиях сама по себе отсеивала бы наиболее неприспособленные звенья, но позволяла бы оставаться «на плаву» многочисленным добросовестным компаниям, создающим рабочие места, востребованные услуги, поступления налогов и прочее. Пандемия же сметает их», — уточняет экономист.

По мнению Василия Алексеева, пандемия стала стресс-тестом для предпринимателей, которым пришлось мобилизовать все силы и оперативно перестраиваться под новые обстоятельства, и положительный эффект от него исключать нельзя: многие предприниматели обнаружили точки роста, ускорили необходимые, но постоянно откладываемые улучшения и модернизацию. Любой переживший кризис предприниматель ответит, что трудности сделали его бизнес сильнее, уверяет эксперт.

Сейчас быстро оправиться пострадавшим секторам мешает пониженный спрос, и восстановления количества МСП стоит ждать по мере восстановления экономики РФ, после снятия всех карантинных ограничений, отмечает Павел Сигал. Василий Алексеев также говорит о том, что бизнесу нужна не прямая финансовая помощь, а благоприятные условия для ведения бизнеса. К примеру, поддержка покупательской способности населения. «Сколько не стимулируй бизнес, если у его клиентов не будет денег на покупки, все эти усилия бесполезны», — замечает эксперт.

Перспективы МСП в 2021 году зависят прежде всего от динамики ситуации с эпидемией, мер государственной поддержки, изменений в доходах населения — потребителей продуктов МСП, соглашается Марк Гойхман. Но полностью обороты малого и среднего бизнеса смогут восстановиться не ранее, чем к 2022 году.