Продукты для богатых: премиальные товары отделят законом

Как следует из законопроекта, сельхозпродукция, сырье и продовольствие с улучшенными свойствами получит особое наименование — «зеленая продукция». Об этом информирует пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

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«Продукция АПК с улучшенными характеристиками появится в России. При ее производстве будут применять более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Соответствующий законопроект внесен в правительство», — говорится в сообщении.

У продуктов с улучшенными требованиями будет собственная маркировка — знак единого образца. Компании, которые будут наносить это знак на свои товары обязаны будут соблюдать ряд требований при производстве. Так, запрещается использование генно-инженерно-модифицированных организмов, исключается применение ионизирующего излучения. Кроме того, будут введены более жесткие (относительно действующих стандартов) требования по содержанию

ферментных препаратов, пищевых добавок, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, пестицидов — значительно ниже уровня большинства государств-экспортеров сельхозпродукции. И ужесточатся требования по содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях.

«Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать «зеленые» продукты, с другой стороны — повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками», — заявила Абрамченко.

Законодательно «зеленая продукция» будет закреплена двумя проектами федеральных законов: «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» и «О внесении изменений в федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

Вице-премьер подчеркнула, что с учетом усиления экспансии России на мировые рынки конкуренция начинает играть все большую роль. А появление бренда «зеленой продукции» даст возможность государству

«монетизировать фундаментальные преимущества ведения отечественного сельского хозяйства и увеличить объемы экспорта».

Доля российской «зеленой продукции» в общей структуре российского экспорта может в перспективе достигнуть 10-15%, уверена Абрамченко.

В правительстве уточнили, что при производстве таких экологически чистых продуктов

законодательно будет регламентироваться не только сам процесс выращивания той или иной культуры, но и хранение, транспортировка, маркировка и реализация.

Документ вводит новое понятие «зеленый стандарт» производства продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, пестицидов, агрохимикатов, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок, а также продуктов питания и пищевых добавок, сообщили в кабмине.

При выращивании таких культур будет поощряться применение агропромышленных технологий оказывающих низкое негативное воздействие на окружающую среду. Упоминается и упаковка для «зеленой продукции» — она должна быть повторно перерабатываемой или биоразлагаемой.

Оговаривается и то, что выращивание продуктов с улучшенными характеристиками должно быть обособлено от производства других более дешевых по технологии производства продуктов.

Абрамченко также пояснила, что удостоверение соответствия «зеленой» продукции национальным и межгосударственным стандартам будет оформляться в форме добровольной сертификации. Все новые премиальные продукты будут внесены в общедоступный реестр, который будет вести Минсельхоз. Вице-премьер также пообещала, что производители улучшенных сельхозтоваров получат, в рамках законопроекта, господдержку по государственным программам развития сельского хозяйства.

В Национальном союзе производителей плодов и овощей эту инициативу правительства приветствуют, но сомневаются, что такие «зеленые продукты» смогут получить широкий спрос в России.

«Весь вопрос будут ли наши граждане переплачивать за «зеленую продукцию»? К примеру, в Европе, да, покупатель избалован — он смотрит на происхождение и состав продукции.

А в России, особенно сейчас в пандемию, граждане в первую очередь смотрят на цену товара,

— рассказал «Газете.Ru» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. — Безусловно, «зеленые» продукты будут намного дороже, потому что там свои требования по пестицидам, удобрениям, химикатам. Урожайность ниже — себестоимость выше».

В тоже время эксперт подчеркнул, что Европа за счет ограниченного размера посевных площадей не может экстенсивным путем нарастить валовый сбор экологичного урожая. У России с посевными площадями проблем нет, и это как раз сможет быть фактором роста в этом сегменте даже с не высокой урожайностью.

В начале апреля этого года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев докладывал президенту Владимиру Путину, что в соответствии с госпрограммой развития АПК экспорт Россией сельхозпродукции к 2030 году должен превысить $45 млрд. Озвученная Абрамченко инициатива по созданию в России сегмента «зеленой продукции» вполне укладывается в эту стратегию, убежден управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Одно из приоритетных направлений стратегии — повышении экспорта сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью.

Ну, это понятно — стране необходимо что-то наращивать помимо сырьевого экспорта. Говоря объективно, уникальных сельхозпродуктов у нас нет, но мы можем придумывать маркетинговые ходы.

Я думаю, это как раз одна из таких фишек, которая при должной раскрутке на международном рынке могла бы в будущем принести какие-то результаты», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Березнюк.

На внутреннем российском рыке спрос на такие товары будет только в крупных городах и у состоятельных граждан, в обще массе продаж доля маркированных «зеленых» товаров вряд ли превысит 15-20%, полагает Березнюк. С ним соглашается доктор экономических наук НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Смирнов. Премиальные овощи, фрукты, молоко или мясо — очень нишевый товар, рассчитанный исключительно на богатых клиентов, для абсолютного большинства россиян эти продукты будут не доступны, уверен он.

«В этом году зарплаты незначительно выросли, но реально располагаемые доходы у населения просели, а соответственно и какие-то новые виды продукции вряд ли сейчас пойдут. Безусловно, здесь есть определенная сегрегация на продукты для богатых и бедных, хотя и сейчас мы питаемся очень по-разному. Впрочем, такой подход разделения прослеживается во многих сферах, к примеру, по уровню и качеству жилья, медицинского обслуживания и образованию. Вот теперь будет более явным и по качеству питания», — заключил экономист.