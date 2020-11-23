Полтора века лидерства: Китай обойдет США в переработке нефти

США могут впервые в истории потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты предрекают, что уже в следующем году лидирующую позицию займет Китай, который активно наращивает свои мощности.

Реклама

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты занимали ведущую позицию среди нефтеперерабатывающих стран с начала нефтяной эры в середине XIX века.

Однако пока в США один за другим закрываются нефтеперерабатывающие заводы, в Китае в то же время строится как минимум четыре подобных предприятия. По данным МЭА, их суммарная мощность может составить 1,2 миллиона баррелей в сутки — этот объем сопоставим с нефтеперерабатывающей отраслью всей Великобритании.

С учетом новых проектов Китай действительно выйдет на первое место по нефтеперерабатывающим мощностям, считает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Он объясняет успех страны тем, что исторически в КНР успешно наращивали мощности производства ключевых для экономики сырьевых товаров, зачастую без оглядки на экологию. И сейчас во многих секторах стоит даже ограничение на реализацию новых проектов — их можно запускать только при условии закрытия старых менее экологичных заводов. Американские нефтяные компании, в свою очередь, не строили новые НПЗ за последние 40 лет и в последние годы только модернизировали уже существующие, указывает эксперт.

За последние 20 лет почти половина прироста мирового спроса на нефть пришлась на Китай, который выступает основным драйвером мирового рынка. Так, среднегодовые темпы увеличения потребления нефти в Китае составили 6% в сравнении с 1% по миру, говорит старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. И по его прогнозу, в дальнейшем роль Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом для мирового рынка нефти будет только расти.

Преимущество Китаю дает несколько факторов. Евгений Тыртов указывает, что как и США, а также европейские страны, Китай сегодня активно развивает сегмент электромобилей за счет предоставления субсидий. Несмотря на это, в отличие от других развитых стран, потребление нефти в Китае продолжает расти, что связано, прежде всего, с текущим низким уровнем автомобилизации населения и, соответственно, огромным потенциалом для его дальнейшего роста.

«Для удовлетворения спроса потребуются новые объемы топлива, поэтому, наряду с электромобилями, Китай продолжит развивать нефтепереработку и уже в ближайшем будущем выйдет на первое место в мире по объемам переработки»,

— уверен эксперт.

Для Китая дополнительным преимуществом также является строительство комплексов с нефтехимическими мощностями, добавляет Виталий Громадин. С учетом общественного запроса на использование более чистого топлива на транспорте нефтехимия выглядит более многообещающим направлением в долгосрочной перспективе.

Что касается США, там рентабельность переработки в последние годы поддерживается доступом к более дешевой сланцевой нефти, бум которой постепенно затухает, объясняет аналитик.

«Американские нефтяники без легкого доступа к внешнему капиталу, как раньше, стараются инвестировать в разработку порядка 70% от генерируемого с продаж нефти денежного потока, в то время как раньше капитальные вложения в целом заметно превышали доходы. Таким образом, нефтедобытчики стараются зарабатывать даже при $40 за баррель», — описывает Громадин ситуацию на рынке.

О том, что цена WTI в районе $40 за баррель позволит производителям поддерживать существующие объемы добычи, говорит и аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. По его словам, и текущий уровень котировок стал препятствием падения добычи в США до уровня около 10 млн баррелей в сутки, которое могло произойти к началу 2021 года, если бы котировки не превышали $40 за баррель. При этом сценарии наибольшее снижение объема добычи в США могло бы произойти через год, а общее снижение от максимумов 2019 года составило бы 4 млн баррелей в сутки.

Закрытие нефтеперерабатывающих заводов в США, в свою очередь, связано с крайне низкой и отрицательной в ряде случаев рентабельностью, что вызвано особенностями ценообразования на топливном рынке страны, уточняет эксперт.

Согласно BP Statistical Review of World Energy 2020, в 2019-м году добыча нефти в Китае составила 3,8 млн баррелей в сутки, а ее потребление — 14,1 млн баррелей. Для сравнения: вся Европа в том же году расходовала 15,3 млн баррелей в день.

Евгений Миронюк отмечает, что хоть и Китай по сути не является производителем нефти, цена, по которой страна получает сырье, сопоставима с отпускными ценами американских производителей. Масштабные закупки Китаем в период сверхнизких цен на «черное золото» позволили сформировать рекордные за всю историю страны запасы, которые росли вплоть до середины ноября. Однако эксперт обращает внимание на тот факт, что страна ориентируется преимущественно на внутреннее потребление и лишь диверсифицирует риски при строительстве перерабатывающих мощностей.

В целом во «Фридом Финанс» считают, что будущее отрасли нефтепереработки все же в большей степени будет зависеть от ЕС и США. Китай хоть и является крупнейшим импортером энергоносителей, отличается относительной стабильностью объемов импорта нефти и нефтепродуктов. Страна, безусловно, будет наращивать мощности по переработке, но они рассчитаны почти полностью на внутренний спрос, в то время как США претендуют на то, чтобы быть постоянными нетто-экспортерами нефтепродуктов, подытоживает Миронюк.