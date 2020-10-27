Вертолетом в Африку: Россия поставит технику в ЦАР

Россия намерена резко нарастить поставки товаров в Центральноафриканскую Республику (ЦАР). Об этом во вторник на встрече с главой правительства ЦАР Фирменом Нгребадой говорил Денис Мантуров. В министерстве подчеркнули, что речь шла о потенциальных поставках российских вертолетов, автомобильной техники для пассажирских и грузовых перевозок, а также энергетического оборудования для развития малой гидроэнергетики (до 25 МВт).

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«Несмотря на незначительный товарооборот между Россией и ЦАР, который по итогам 2019 года составил немногим более $2,5 млн, имеются определенные перспективы для его увеличения за счет поставок отечественных лекарственных средств, автомобильной техники, горнодобывающего и энергетического оборудования, а также активизации двустороннего сотрудничества в области агропромышленного сектора», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга.

Помимо поставок в ЦАР российского зерна правительство намерено экспортировать в страну минеральные удобрения, средства защиты растений, а также оборудование для хранения и переработки зерна и различную сельхозтехнику.

В горнорудной отрасли для разработки имеющихся запасов урана, алмазов, золота и других полезных ископаемых ЦАР отечественные компании могут предложить современную технику и оборудование, пообещал Мантуров.

«В этой области также имеются перспективы применения российских технологий геологоразведки, включая новые разработки в сфере сканирования территорий с использованием беспилотников», — цитирует заявление министра пресс-служба Минпромторга.

Напоследок Мантуров пообещал коллеге помощь с получением российской вакцины против коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что российские препараты от Эболы и желтой лихорадки уже успешно применяются в странах Африки.

По данным ООН, разразившийся в 1970-х годах и продолжающийся до сих пор гуманитарный кризис в Центральноафриканской Республике остается одним из самых глубоких, острых и разрушительных в мире. Он входит в первую пятерку самых масштабных актуальных гуманитарных катастроф с учетом доли людей, нуждающихся в гуманитарной помощи от общего числа населения.

Несмотря на отсутствие системы здравоохранения эпидемиологическая ситуация в ЦАР пока что остается сравнительно спокойной. По состоянию на 4 октября, по информации миссии ООН, в ЦАР было подтверждено около пяти тысяч случаев заболевания COVID-19, в том числе две тысячи человек выздоровели, а 61 скончался от коронавируса.

Помимо России в ЦАР присутствует комплексная миссия ООН, недавно Совет Безопасности продлил ее мандат в рамках Всемирной продовольственной программы (WFP). Во многих районах страны люди полностью зависят от гуманитарной помощи в плане получения базовых медицинских услуг и средств к существованию.

Каждый четвертый гражданин ЦАР считается беженцем и хронически не обеспечен продовольствием.

В общей сложности в стране проживает 4,8 миллиона человек.

Два года назад страна занимала 188-е место из 189 по индексу человеческого развития, по данным ООН. При этом 75% населения живут ниже глобального уровня бедности принятого Всемирным банком ($1,9 в день) в 2015 году.

Тем не менее России сейчас интересны все страны Африки. А Центральноафриканская Республика оказалась в авангарде этого движения и это, прежде всего, связано с той помощью, которую Россия в лице военных структур (ЧВК «Вагнер») оказала ЦАР, отмечает заведующая Центром изучения стран тропической Африки Российской академии наук (РАН) Татьяна Денисова.

После охраны и защиты президента ЦАР (Фостен-Арканж Туадера — «Газета.Ru») российские структуры стали заниматься добычей полезных ископаемых, которые представляют стратегический интерес для России, отмечает эксперт. Хотя по масштабу экономики есть более интересные африканские страны, та же Нигерия, например, в ЦАР сложилась более благоприятная ситуация для продвижения российских компаний, считает Денисова.

«Иногда российским предприятиям очень сложно прорваться в какую-то страну, потому что уже все схвачено китайцами, американцами, французами и прочими.

А в ЦАР все так уже сложилось, поскольку сам президент страны пригласил российские компании», — сказала «Газете.Ru» африканист Денисова.

Россия вынуждена сотрудничать с африканскими странами, как, впрочем, и бывшие европейские метрополии, сейчас активно инвестируют в государства своего бывшего влияния, соглашается с коллегой кандидат исторических наук, африканист Александр Зданевич. В целом эти страны уже более внимательно относятся к приходящим инвесторам, и меньше готовы делиться прибылями от добычи тех или иных ресурсов, но именно в ЦАР для России сложилась благоприятная обстановка, считает Зданевич.

«Мы помогли им преодолеть существенный кризис, который перерос в полугражданскую войну и грозил утерей государственности как таковой. Это не дело, когда президент не может выехать даже за пределы столицы, но руководит при этом одной из самых богатых стран континента.

Именно благодаря этой помощи мы смогли там пододвинуть позиции французов, которые, имея до 70% энергетики, завязанной на уране, также заинтересованы в ЦАР», — рассказал «Газете.Ru» Зданевич.

Отношение к России и нашему бизнесу в Африке, по словам Татьяны Денисовой из Института Африки РАН, серьезно изменилось после беспрецедентного по масштабам саммита «Россия — Африка», который прошел ровно год назад. Говоря об особенностях ведения бизнеса в этой части мира, эксперт отмечает, что в Африке очень большую роль играют личные контакты, рекомендации, встречи в сопровождении влиятельных друзей. Во многом из-за отсутствия таких знакомств в африканских странах ранее не все получалось у российского бизнеса, после саммита в Сочи стало намного легче.

Кроме того, Россия активнее отзывается на потребности африканских стран особенно в части военной помощи, которая постоянно нужна африканцам. Денисова приводит пример еще одной богатой страны региона — Нигерии: когда в 2014 году, нигерийская армия сражалась с исламской группировкой «Бока Харам», местная власть попросила помощи у американцев. Последние увязали ее оказание с соблюдением прав человека и отказались поставлять вооружение. Россия же пришла на помощь и отправила в Нигерию военных советников, инструкторов, готовила летчиков. С тех пор контакты с Нигерией у России стали теснее, рассказала африканист.

Помимо гражданского сотрудничества Россия намерена поставлять в ЦАР и военную технику. 24 октября в столице страны — Банги — состоялось официальное открытие представительства Минобороны РФ.