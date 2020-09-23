«Никакого покрытия»: страховщики не хотят связываться с СП-2

Ассоциация международных страховых агентств выразила обеспокоенность по поводу опасности работы с оператором «Северного потока — 2». Об этом в среду, 23 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ассоциации.

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В заявлении клуба страховщиков выражается беспокойство по поводу позиции США о возможном усилении санкций против строительства трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Под ударом санкций могут оказаться те компании, которые предоставляют суда и услуги «для любого из этих проектов».

В тексте заявления сообщается, что члены страховой ассоциации должны помнить об угрозе санкций:

«Не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций».

Руководство страхового клуба указывает на угрозу, которую представляют собой американские законы «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) для членов клуба, в случае, если они решат предоставить страховое покрытие для деятельности, относящейся к Nord Stream 2 и Turk Stream.

В июле этого года палата представителей конгресса США и сенат одобрили оборонный бюджет страны на 2021 год. В документе содержатся расширенные санкции против СП-2.

«Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от территории России до Германии. Мощность газопровода — 55 млрд кубометров в год.

Его реализует Nord Stream 2 AG во главе с «Газпромом». Европейские партнеры строительства — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Эти компании суммарно финансируют проект на 50%, то есть в размере 950 млн евро каждый.

Почти достроен

Ранее заявлялось, что СП-2 достроен на 97%. Об этом, в частности, заявляла премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг. «Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97%», — уточнила немецкий чиновник.

СП-2 проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Германии, Дании. Каждая из стран разрешила строительство газопровода и его эксплуатацию на своей территории. Впрочем, Дания долгое время выступала против укладывания труб в своих водах, но в итоге тоже дала согласие на трубопровод.

Самый горячий сторонник СП-2 — это Германия. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что для прекращения строительства нет достаточных правовых оснований.

Против завершения проекта выступают ряд европейских стран — Польша, Украина, страны Балтии, Чехия, Эстония, Венгрия, Словакия, Румыния и Хорватия.

Они видят в СП-2 риски для энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Украина и Польша заинтересованы в продолжении транзита российского газа через свои территории. Самая жесткая позиция у США. Ранее администрация президента США Дональда Трампа ввела против российского трубопровода санкции с требованием прекратить прокладывание газопровода.

Швейцарская компания Allseas, владеющая судами-трубоукладчиками, почти сразу заявила о приостановке работы в связи угрозой санкций.

Газопровод «Турецкий поток» вступил в эксплуатацию в январе этого года. Он состоит из двух потоков мощностью по 15,7 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая ориентирована на снабжение газом потребителей в странах юго-восточной Европы.

Ранее сообщалось, что среди европейских стран существует раскол по поводу реализации проекта СП-2. Такое мнение выразил немецкий депутат Вальдемар Гердт.

При этом первоначально предполагалось, что Европа будет выражать единое мнение по этому вопросу, отметил парламентарий.

Гердт полагает, что давление со стороны Вашингтона на несогласных, вероятно, будет и дальше возрастать.

Накануне глава Госдепартамента Майк Помпео заявил, что США собираются создать коалицию для предотвращения завершения строительства «Северного потока — 2».

«Соединенные Штаты считают, что газопровод создает риск для Европы, так как она становится зависима от поступающего из России газа, а также угрожает Украине. Мы надеемся, что газопровод «Северный поток — 2» не будет завершен, мы работает над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — сообщил Помпео.