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В долгу у ГИБДД: водители стали экономить на штрафах

Водители стали реже оплачивать штрафы за нарушение ПДД

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Россияне стали реже платить по административным протоколам, составленным за нарушения ПДД, свидетельствует статистика банка «Русский стандарт». Число оплаченных штрафов этим летом снизилось на 28%. Летом трафик был высоким — из-за закрытых границ в этом году резко вырос внутренний туризм на автомобилях. Причина снижения уплаты штрафов кроется в спаде экономической активности россиян, считают эксперты.

Число оплачиваемых штрафов российскими автомобилистами за июнь-август 2020 года снизилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит банк «Русский стандарт», ссылаясь на анализ статистики платежей собственных клиентов.

Кредитная организация также зафиксировала, что средняя сумма оплаченного штрафа сократилась на 8% за лето.

В банке отмечают, что после поэтапной отмены с начала лета режима ограничений, количество машин на дорогах и магистралях резко выросло — россияне вернулись за руль, чтобы добираться до работы, ездить на дачу и в магазины. Снижение платежей за штрафы связано с ростом правосознания граждан, полагают в банке.

«Из-за закрытия границ этим летом граждане стали чаще путешествовать в отпусках по автодорогам, открывая для себя новые города России. Однако автомобилисты, судя по всему, стали аккуратнее за рулем», — сообщили в пресс-службе «Русского стандарта».

Чаще всего этим летом штрафы оплачивались в крупных городах, российских исторических центрах внутреннего туризма, местах с теплым климатом, с близостью к морю, с оживленными ветками автомагистралей. Самый высокий средний штраф в Краснодаре — 669 руб., второе место у Волгограда (667 руб.), на третьей позиции Москва (619 руб.), четвертая Самара (608 руб.), а замыкает пятерку городов с самыми высокими средними штрафами Екатеринбург (537 руб.).

Далее следуют Казань (528 руб.), Ульяновск (512 руб.), Санкт-Петербург (459 руб.), Тверь (457 руб.) и Новосибирск (481 руб.).

Чаще всего россияне, по статистике банка, оплачивали административные нарушения на небольшие суммы — на 250 руб., 500 руб. и 750 руб. При этом средний штраф у женщин немного ниже, чем у мужчин.

«Средняя сумма штрафа у мужчин летом 2020 года снизилась относительно прошлого года на 8% и составила 566 руб., а у женщин – на 10% и составила 551 руб.

Примечательно, что средняя сумма оплаты штрафов снизилась у автомобилистов всех возрастных категорий, кроме самых молодых — 21-30 лет.

Их чек одной квитанции летом 2020 года, напротив, вырос на 14% относительно июня-августа 2019 года и составил 696 руб.», — отметили в банке.

В июне во многих российских регионах еще сохранялись ограничения на свободное передвижение, в июле их начали снимать, соответственно, трафик на дорогах был меньше чем обычно из-за этого камеры ГИБДД меньше фиксировали нарушений, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Кроме того, по мнению эксперта, на падение штрафных платежей мог повлиять общий экономический спад в стране.

«Из-за общей нестабильной экономической ситуации люди стали меньше ездить на автомобилях. К тому же, у бизнеса сократились коммерческие перевозки и ряд операций. Логично, что это сказалось на снижение трафика и как следствие — падение числа штрафов», — рассказал «Газете.Ru» Игорь Моржаретто.

Россияне никогда не отличались платежной дисциплиной в части оплаты штрафов, но в последние годы ситуация стала улучшаться, когда судебные приставы наладили оперативную работу с банками по истребованию средств на погашение задолженностей, отмечает автоюрист Сергей Ифанов.

«В прошлом году был собран рекордный «урожай» по штрафам — 142 млн штук, из них каждый четвертый (25%) взыскивался через службу судебных приставов (ФССП). Уверен, что сейчас ситуация еще хуже. Хотя бы потому что по всем регионам растут задолженности по всем направлениям — платежи ЖКХ, налоги, отчисления в фонды социального и пенсионного страхования.

Со штрафами ПДД аналогичная история — реальные доходы населения упали, вот люди и экономят как могут», — считает Ифанов.

Неоплаченный вовремя штраф, если ФССП не смогла его получить через банк нарушителя, может привести к приостановке любых регистрационных действий с автомобилем, а также к временному ограничению на право вождения нарушителя ПДД, предупреждает адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

«Истории о том, что снять эти ограничения быстро и просто, погасив штраф, — это все не более чем байки. На самом деле снятие ограничений может затянуться на несколько месяцев, все зависит от расторопности конкретного судебного пристава, который должен отправлять в ГИБДД соответствующее письмо», — пояснил Радько.