Сечин поздравил работников отрасли с Днем нефтяника

«Благодаря самоотверженному и нелёгкому труду сотрудников «Роснефть» занимает лидирующие позиции среди нефтедобывающих компаний в России и в мире, а миллионы людей и тысячи предприятий нашей страны надёжно обеспечены топливом и энергией, — отметил Сечин. — Каждый год экономика и нефтегазовая отрасль сталкиваются с новыми вызовами, и то, что Компания успешно справляется с ними, – наша общая заслуга. Мы внедряем новейшие системы, переходим на новую цифровую платформу во всех сегментах бизнеса, в том числе в переработке и добыче.

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Передовые технологии, опыт и высокая квалификация сотрудников Компании позволяют осуществлять проекты, которые ещё совсем недавно были недоступны для реализации, подчеркнул глава НК.

Сечин напомнил, что «Роснефть» приступила к освоению шельфа Карского моря.

«В настоящее время в районе Новой Земли Компания ведёт бурение поисково-оценочных скважин. Отдельная благодарность – специалистам корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти», которые нашли оптимальное решение для работы в сложнейших климатических условиях. Ничего подобного на российском шельфе раньше не делали», — констатировал он.

«Полным ходом идет развитие проекта «Восток Ойл». На 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения добыта нефть с премиальными характеристиками – лучше ближневосточной. И это наше большое достижение, это сделано нашими руками!» — отметил Сечин.

«Роснефть» успешно работает, несмотря на связанные с пандемией ограничения и временное сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, которое мы выполняем в соответствии с директивами государства, — подчеркнул глава НК. — При этом мы делаем всё возможное, чтобы минимизировать негативные социально-экономические последствия этих мер сокращаем добычу, в первую очередь, на низкоэффективных выработанных месторождениях».

«Главным приоритетом Компании всегда была и остаётся забота о наших сотрудниках, сохранении их жизни и здоровья. В кратчайшие сроки мы разработали и внедрили меры по предотвращению распространения COVID-19, которые учитывают лучшие мировые практики, выстроена система оперативного реагирования. Ситуация на всех предприятиях находится под постоянным ежедневным контролем, проведено более 245 тысяч тестов на коронавирус, максимально возможное количество сотрудников работают удалённо», — заметил глава «Роснефти».

«Помимо основной деятельности «Роснефть» руководит проектом строительства современной высокотехнологичной судоверфи, которая создается на Дальнем Востоке по поручению Президента Российской Федерации. На ССК «Звезда» построен и спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс» ледового класса, готовятся покинуть стапель десятки новых судов, строительство которых раньше в нашей стране не осуществлялось. Передовое оснащение и технологии ССК «Звезда» были по достоинству оценены государством, и именно эта судоверфь была выбрана для строительства крупнейшего в мире атомного ледокола «Лидер», — напомнил Сечин.

В минувшем году «Роснефть» подтвердила звание крупнейшего российского налогоплательщика и системообразующей компании для государственного бюджета страны. По итогам года в бюджетную систему было перечислено около 3,6 трлн руб.

В рамках реализации цифровой стратегии «Роснефть» создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость Компании в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП.

Одна из главных задач инновационного развития нефтепереработки «Роснефти» — исключение зависимости от импортных поставщиков катализаторов. Ещё несколько лет назад зависимость от импортных катализаторов в России составляла до 100%. Сейчас этот показатель значительно меньше. «Роснефть» по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы, в том числе и собственного производства. У Компании работают два катализаторных предприятия — Ангарский и Новокуйбышевский заводы.

Одна из ключевых целей стратегии «Роснефть-2022» - импортозамещение технологий по всем направлениям бизнеса, развитие российского технологического суверенитета по всей цепочке производственной деятельности. Компания не только закупает оборудование у российских производителей, но и сама прилагает усилия по импортозамещению. В настоящее время практически 90% всего закупаемого Компанией оборудования – российского производства. Это, в частности трубная продукция – 90%, буровое и нефтепромысловое оборудование и материалы, электротехнические материалы и оборудование – более 90%, строительные материалы и кабельная продукция – более 95%.

Сегодня «Роснефть» – это 41% всей нефти, добываемой в России и 6% мировой нефтедобычи. На долю «Роснефти» приходится 35% прироста добычи в России. С 1999 года компания обеспечила ввод в разработку 17 новых крупных месторождений с общим объемом запасов около 3 млрд тонн нефтяного эквивалента, инвестировав свыше 1,5 трлн рублей.

В период до 2022 года «Роснефть» ставит цели по вводу в эксплуатацию ряда месторождений Эргинского кластера, а также Северо-Комсомольского, Лодочного и Северо-Даниловского месторождений. При последовательном запуске и выводе на полку добычи всех новых месторождений, включая месторождения-спутники, находящиеся в настоящее время на этапе геологоразведки, в 2022 году добыча по этим проектам достигнет порядка 20% от общей добычи жидких углеводородов Компании с потенциалом дальнейшего роста по результатам геологоразведочных работ.