Доллар подкосил: насколько подорожал седан Aurus

Дилеры Aurus начали прием заказов на представительский седан Aurus. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель компании. В Aurus уточнили, что первые серийные машины будут доставлены клиентам в мае 2021 года. Другие подробности об автомобиле и продажах в компании не предоставили.

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Впрочем, источники в дилерском сообществе рассказали «Газете.Ru», что на данном этапе осуществляется предоплата, в рамках которой клиентов просят внести 500 тыс. рублей (ранее принимались только заявки, а деньги не вносились). Оформляется предварительный авансовый договор, по условиям которого до ноября 2020 года (предполагаемая дата запуска серийного производства Aurus в Елабуге) будет заключен основной договор, в котором перечислят полную спецификацию автомобиля.

Начальная стоимость седана Senat (будет предложен в единственной комплектации) составляет 22 млн рублей, сообщили представители дилера, реализующие Aurus.

Эту информацию подтвердил «Газете.Ru» один из столичных предпринимателей, накануне ставший заказчиком Aurus.

В июле прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью агентству Reuters говорил, что автомобили Aurus ориентировочно будут стоить 18 млн руб. Через месяц эти же цифры подтвердил гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

«Автомобиль, который представлен сегодня здесь, это Aurus Senat Sedan, его цена в базовой комплектации 18 миллионов рублей», — цитировало Ширинова РИА «Новости».

Таким образом, за год стоимость седана Aurus Senat (первого из четырех машин в коммерческой линейке проекта «Кортеж») выросла на 22%. Главной причиной увеличения стоимости седана стала зависимость от импортных комплектующих, сообщил «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией в компании Aurus. Собеседник отметил, что, когда называлась стоимость машины в районе 18 млн рублей, американский доллар торговался на уровне 63-64 рублей, сейчас же его стоимость составляет 74-75 рублей.

Несмотря на то, что альтернативных вариантов комплектации для Aurus Senat нет, клиенты смогут выбрать из нескольких видов кожаной отделки салона, а также определиться с одним из базовых цветов кузова.

По словам собеседников в дилерском сообществе, базовые цвета машины включают темно-синий, черный, серый, белый и голубой.

Всего будут доступны 11 цветов кузова, включая бордовый, коричневый и зеленый, но в случае их заказа срок доставки автомобиля увеличивается.

Также в базовом оснащении уже есть комфортные сидения с массажем и вентиляцией, доводчик дверей, дисплеи для задних пассажиров, многозонный климат-контроль, система предотвращения столкновения ДТП, контроль слепых зон, распознавания дорожных знаков, автоматические солнцезащитные шторки в задних дверях, электрорегулировка задних сидений, складной столик на спинках передних сидений.

В движение машина приводится гибридной силовой установкой (двигатель объемом 4,4 литра и тяговый электромотор), которая суммарно развивает 600 лошадиных сил. Шасси седана дополнено полным приводом, а мотор сопряжен с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон у Aurus Senat до 100 км/ч занимает 5,5-6 сек. Собеседники подчеркивают, что данные по динамике разгона автомобиля пока основаны на замерах прототипов, которые сейчас обкатываются на Дмитровском испытательном полигоне автомобильного института НАМИ.

Подорожание автомобиля Aurus вполне вписывается в общую канву повышения цен иностранными автопроизводителями, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Валютная составляющая даже в автомобилях российского автопрома дает о себе знать с каждым кризисом рубля, говорит эксперт.

«На самом деле пример Aurus наглядно показывает нам, насколько мы зависимы от развитых стран в плане комплектующих и технологий для национального автопрома. У нас их просто нет. Амбициозный план по созданию полностью российского автомобиля, который ставили перед собой авторы проекта «Кортеж», пока что далек от исполнения», — считает Ифанов.

В Минпромторге России (курирует производство этой марки) пообещали чуть позже предоставить комментарий «Газете.Ru» о том, почему выросла розничная стоимость автомобилей Aurus.