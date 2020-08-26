Сразу удалять: чем опасны старые СМС

Хранить в СМС-сообщениях уведомления от банков, пароли и прочую конфиденциальную информацию может быть опасно: важно удалять их, чтобы мошенники не смогли этим воспользоваться. Об этом рассказал директор института IТ университета «Синергия» Станислав Косарев, передает «Прайм».

Реклама

«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», — предупреждает эксперт.

Помимо этого Косарев советует попытаться вспомнить, какие сообщения в телефоне могут содержать пароли от каких-либо сайтов, и на всякий случай отправить и их в «корзину».

Эксперт также напоминает о том, что кроме чистки сообщений нужно соблюсти простую меру безопасности, защитив всю информацию в телефоне паролем. Это может быть не только цифровой пароль, но и отпечаток пальца или Face ID. При этом пароль не должен представлять собой комбинацию цифр «1,2,3,4,5», обращает внимание Станислав Косарев.

Эксперт добавляет, что смартфон стоит держать заблокированным даже тогда, когда он остается в поле вашего зрения. Например, если телефон лежит на столе, пока вы обедаете с коллегами.

Сейчас смартфоны довольно часто фигурируют в мошеннических схемах, поэтому при использовании гаджетов не стоит терять бдительность.

Ранее замглавы Роскачества Илья Лоевский рассказывал о новых методах кражи денег, которые злоумышленники используют в при помощи мессенджера WhatsApp. Он напомнил, что как правило мошенничества происходят через тексты, которые «заставляют» пользователей перейти по зараженной ссылке или загрузить опасный файл.

Чаще всего в таких примерах социальной инженерии присутствуют «громкие» имена таких компаний, как Facebook, Google или Apple. Также злоумышленники могут использовать слова, характерные «горячим темам», к примеру «коронавирус» или «супервыгодные предложения». Еще одним признаком ловушки может быть тот факт, что у пользователя запрашивают личную информацию, такую как дату рождения или номер банковской карты, подчеркнул эксперт.

«Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление», — указал Лоевский. Он предупредил, что после перехода по вредоносной ссылке, отправленной злоумышленниками, с жертвой может произойти все что угодно — от кражи персональных данных до вывода денежных средств с его карты.

Лишиться денег можно и отсканировав QR-код. Мошенники распространяют листовки с опасными кодами на улицах, а также клеят их в заведениях общепита.

Так, одна из жертв преступников пыталась отсканировать такой код с рекламной листовки магазина, чтобы получить скидку на покупку, однако попытка сэкономить привела к потере всех денег. По ее словам, смартфон завис, а затем на него пришло СМС о списании всех денег с банковского счета.

Жертвой подобной схемы мошенничества можно стать и при попытке расплатиться в заведении общепита. В одном из столичных баров для посетителей решили упростить процедуру оплаты заказа, поместив на меню QR-код. Однако злоумышленники смогли незаметно наклеить собственный код поверх кода бара, получать деньги посетителей вместо заведения. Опасные коды могут находиться прямо на столах кафе и ресторанов под видом сервиса, собирающего чаевые для сотрудников. Чтобы не перечислить деньги мошенникам, стоит всегда уточнять подлинность такого QR-кода у персонала.

Чтобы защититься от таких историй, эксперты в беседе с «Газетой.Ru» советовали своевременно обновлять операционную систему своего смартфона и приложения, чтобы защита была максимально актуальной. Также можно установить на телефон специальный QR-код-антивирус, который перед сканированием проверит код на наличие вредоносного содержимого, и при необходимости предупредит пользователя об опасности.