Высокий сезон: как подорожали арбузы и дыни

С открытием сезона продаж бахчевых культур стоимость арбузов в столичном регионе выросла на 25-33%, следует из данных торговой платформы «Агро24». В конце июля цена на арбузы в популярных московских сетевых магазинах установилась в среднем на уровне 20-25 рублей за килограмм, сообщает сервис. Дыня «Торпеда» в московских сетевых магазинах в конце июля — начале августа стоит в среднем 55 рублей, что на 10-28% выше, чем в начале сезона прошлого года.

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Помимо сетевых магазинов, с 3 августа, по традиции после окончания празднования «дня ВДВ», в Москве открылось примерно 240 бахчевых развалов. В начале этой недели в московском департаменте торговли и услуг уточнили цены на этих точках. Так, за один килограмм арбуза в уличной палатке придется заплатить от 25 до 40 рублей, за дыню «Торпеда» — от 80 до 100 рублей за кг, за дыню «Колхозница» — 60-70 рублей за кг.

Впрочем, разброс цен в зависимости от места довольно серьезный. На развале продаж на улице Дружбы, арбуз, дыни «Торпеда» и «Колхозница» продаются по цене 50 руб., 90 руб., и 80 руб. соответственно, убедился корреспондент «Газеты.Ru». Торговец бахчевыми пояснил, что цены выросли из-за того, что подорожал бензин и прочие дорожные расходы. Кроме того, по его словам, договоры аренды заключаются с городом сроком на 5 лет, «из-за этого каждое новое место — на вес золота».

«Если только встали на точку, а таких единицы, то, как правило, начинают сразу отбивать деньги. Конечно, у кого-то дороже, но это год для всех очень сложный. Ведь мы тоже больше тратимся сейчас», — рассказал продавец.

Рост цены на бахчевые культуры отмечается и в регионах.

В Омске в начале августа розничная цена на арбузы за день выросла с 19 до 30 с лишним рублей, сообщает сайт «Город55». Собеседники издания такой скачок цен объясняют аномальной жарой и проблемами поставщиков бахчевых на границе России и Казахстана. Высокие ценники отмечают и в соседних государствах. По данным «Интерфакс-Украина», местные производители в начале августа, несмотря на сезонное снижение цен, отгружают арбузы почти в три раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

В «Агро24» поясняют, что цена на дыни и арбузы, как и на все сезонные фрукты, формируется в несколько этапов. Начальная цена всегда самая высокая, так как это новый продукт на рынке в этом сезоне.

«Вместе с оживлением спроса начинает снижаться цена, чтобы привлечь больше людей к покупке; когда арбузы и дыни становятся ходовым товаром, цена снова повышается и устанавливается на относительно длительный период времени; в конце сезона стоимость сезонных фруктов падает, потому что потребитель «наелся» и больше не готов платить столько, сколько это было раньше — на этом этапе фиксируется минимальная цена», — отмечают аналитики сервиса «Агро24».

«У нас сначала появляются дорогие дыни и арбузы, потому что их везут из СНГ, прежде всего, из Узбекистана и Таджикистана, а потом в продажу начинают поступать бахчевые российских производителей из Астрахани, Волгограда и Ставрополя — и цена снижается. Наши арбузы уже сейчас продают, другое дело, что это ранние сорта. В конце августа — начале сентября будет ощутимое снижение цен», — рассказал «Газете.Ru» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Эксперт отмечает, что в целом на рынке сезонных овощей из-за климатических особенностей этого года наблюдается определенная волатильность цен.

«Очень много чрезвычайных ситуаций — где-то залило все, где-то засуха прошла. Конечно, эти погодные условия — они повлияли на урожайность всех культур, не только арбузов. Из-за этого цена более волатильна: один регион собрал урожай, привез на рынки — и вот цена упала. Чуть закончились запасы — цены начали подрастать. То есть это такое колебание, связанное с погодными условиями, со сбором урожая», — заметил Глушков.

В течение лета реализуются ранние сорта бахчевых, которые поставляются вплоть до начала августа, затем идут так называемые зимние сорта арбуза, считающиеся более качественными по органолептическим свойствам, объясняет управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Эти сорта, которые сейчас идут на рынок, они по насыщенности сахаром, фруктозой и соответственно по вкусу намного лучше. Он и вызревают дольше, поэтому и цена их выше. Но это ситуация временная, затем цены снизятся», — убежден Березнюк.