Брать или ждать: что будет с ипотечными ставками

Принятая этой весной по поручению Владимира Путина программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена на весь следующий год. Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, уточнив, что собирается обратиться с таким предложением к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

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По нынешним условиям взять такую ипотеку можно до 1 ноября этого года. Ставка 6,5% распространяется на весь срок кредитования, но есть несколько условий:

получить ее могут только граждане РФ, а сумма ограничена 8 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах это 3 млн рублей.

При этом программа распространяется только на новостройки или строящееся жилье: взять квартиру в ипотеку со вторичного рынка по такой ставке не выйдет.

Эта программа оказалась крайне востребована среди россиян. Например, в Подмосковье, по словам губернатора региона Андрея Воробьева, более 90% жилья сейчас приобретается именно по этой программе. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, что к началу мая средневзвешенная ставка по ипотеке в стране, по данным ЦБ, составила 8,32% годовых.

Всего, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) на 18 июня,

с начала действия этой программы банки получили 195,6 тыс. заявок, из которых было рассмотрено 161,8 тыс. При этом одобрение получили 130,8 тыс. заявок, а уже выданы 45,8 тыс. кредитов на 114,1 млрд рублей.

Активно новой программой пользуются и москвичи. Из 26,9 тыс. поданных заявок было одобрено 17,8 тыс., а сумма выданных кредитов превысила 26 млрд рублей.

Причем большинство кредитов (почти 99%) приходится на крупнейшие российские банки. В пресс-службе Сбербанка «Газете.Ru» рассказали, что за время работы льготной программы банк принял более 84 тыс заявок через сервис «ДомКлик». Свои кредиты получили 28,9 тыс. клиентов на сумму 65,5 млрд рублей. Причем в самом банке льготная программа начинается с 6,1% годовых.

Аналогичные условия предлагает и банк ДОМ.РФ. «Мы сделали продукт доступнее для заемщиков – снизили ставку при подтверждении доходов и занятости выпиской из Пенсионного фонда РФ на 0,4 п.п., в нашем банке получить кредит можно по ставке от 6,1%», – рассказал «Газете.Ru» директор ипотечного бизнеса банка ДОМ.РФ Игорь Ларин.

В целом банки поддерживают идею продления льготной ипотеки на следующий год: такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразили представители Сбербанка и Альфа-банка.

Чем дальше, тем дороже

Учитывая, что программу могут продлить на следующий год, самый главный вопрос для тех, кто еще не успел купить новую квартиру – стоит ли брать новостройку под 6,5% сейчас, или подождать еще немного и поискать варианты на вторичном рынке. Тем более, Банк России на прошлой неделе вновь снизил ключевую ставку – до рекордных 4,5%. А значит, вся остальная ипотека тоже подешевеет.

«Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%.

Мы еще на один шаг приблизились к доступному и комфортному жилью. Надеюсь, что сейчас и кредиты для реализации нацпроектов станут дешевле, несубсидируемая ипотека станет доступнее»,

– написал у себя на странице во «ВКонтакте» вице-премьер Марат Хуснуллин.

В соответствии с целями нацпроекта «Жилье и городская среда», к концу 2024 года ипотечные ставки по стране должны упасть до 7,9%. Впрочем, увидеть такой показатель мы, с высокой долей вероятности, сможем и раньше.

В комментарии «Газете.Ru» представители Альфа-банка рассказали, что ипотечная ставка будет снижаться вслед за ключевой и, если впереди не случится никаких серьезных экономических шоков, ипотека упадет ниже 8% уже этой осенью.

Но вслед за снижением ипотечных ставок само жилье может подорожать из-за резкого роста спроса со стороны россиян. Так, в Сбербанке «Газете.Ru» рассказали, что в июне количество ипотечных заявок выросло в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В Альфа-банке заметили схожую тенденцию. По словам представителей организации, программа господдержки положительно повлияла на весь рынок первичного жилья в целом. «Мы наблюдаем рост потока как у себя, так и на рынке в целом с даты запуска данной программы», – пояснили в пресс-службе банка.

Многие эксперты полагают, что в совокупности снижение ипотечных ставок может привести к дефициту на рынке жилья, что приведет к значительному росту цен.

«С одной стороны, ипотека становится более доступной, но при этом повышение спроса приведет к снижению объема предложения на рынке первичного жилья», – цитирует РИА «Недвижимость» директора агентства «Этажи» Ильдара Хусаинова.

По мнению Хусаинова, нынешняя динамика роста спроса на новостройки может привести к тому, что цены на недвижимость в этом сегменте вырастут на 10% во втором полугодии. Единственное, что может помочь их сдержать – снижение ипотечных ставок на вторичное жилье, которое позволит переориентировать на него часть спроса.

Впрочем, здесь не все так однозначно, полагает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. В комментарии «Газете.Ru» она напомнила, что в июне на рынок начали выходить новые проекты, и их количество будет расти к осени.

Сейчас, по мнению Широковой, можно говорить скорее о дефиците новостроек на ранней стадии строительства. Поэтому те, кто готов подождать завершения строительства жилья в течение 2-3 лет, и хочет поискать новые интересные предложения, могут повременить с покупкой квартиры. Но надеяться на то, что новостройки в целом подешевеют – не стоит.