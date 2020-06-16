Жизнь без диплома: желающих поступать в вузы стало на треть меньше

Поступить в этом году в высшие учебные заведения планирует меньше половины (48%) выпускников средних школ, следует из опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Отмечается, что это почти на треть меньше, чем в 2010 году.

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Согласно результатам опроса, 22% выпускников этого года планируют продолжить обучение в средних специальных учебных заведениях. Из тех, кто хочет пойти в колледжи и специальные училища, больше всего (16%) хотят получить специальность программиста, 12% потенциальных абитуриентов средних учебных заведений думают стать медсестрой (медбратом). Желающих освоить таким образом специальность повара или кондитера среди опрошенных 5%, бухгалтера — 4%, слесаря-автомеханика — 3%. Среди потенциальных абитуриентов высших учебных заведений также наиболее популярны вузы, где учат на врачей (21%) и программистов (15%).

По сравнению с 2010 годом желающих поступить в вузы стало меньше на 32%, в то время как в колледжи и училища стремятся поступить почти втрое больше учеников средних школ — десять лет назад такое желание изъявили лишь 8% в ходе подобного опроса. Исследование проводилось с 7 по 11 июня среди 1600 респондентов из родителей, чьи дети в этом году выпускаются из средних школ разных федеральных округов. Примечательно, что каждый пятый выпускник (20%) пока не определился, где учиться.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что на такой тенденции сказывается эффект особенного года с его полностью дистанционной последней школьной четвертью, неопределённостью со сроками сдачи ЕГЭ и репетиторской подготовкой, ограниченными перемещениями между регионами по стране, а также опасениями близких, что абитуриент может подхватить по пути или в чужом городе вирус — особенно, если это Москва или Петербург, где расположено большинство популярных вузов.

«Но, конечно, налицо и тенденция, когда молодые люди, да и их родители видят, что шансы на действительно хорошие варианты трудоустройство всё реже напрямую связаны с наличием диплома», — говорит «Газете.Ru» Пётр Пушкарёв, отмечая, что, к примеру,

о базовых механизмах практической экономики порой знают больше родители или родственники учеников, открывшие свои ИП, чем преподаватели-теоретики большинства наших финансовых вузов.

Влияние пандемии коронавируса на популярность удаленных форматов обучения и работы отмечают и в рекрутинговом сервисе «Работа.ру». Согласно исследованию компании, 18% опрошенных россиян в период самоизоляции занялись изучением новых профессий в онлайне: большую популярность во время карантина имели вебинары ведущих экспертов из разных отраслей, бесплатные занятия и курсы в онлайн-университетах, обучающие видео. По данным опроса сервиса, 69% россиян за время карантина захотели сменить работу, из них четверть опрошенных желают получить новую профессию для удаленной занятости.

«Новые способы обучения действительно уже сместили акценты в сторону самообразования и онлайн-образования. Однако такой вид обучения подходит лишь для относительно небольшой части отраслей занятости, в которых можно построить карьеру», — считает представитель «Работы.ру» Ксения Курникова. Она отмечает, что высшее образование еще долго не потеряет актуальности в таких сферах, как медицина, строительство, промышленность, логистика, био- и нанотехнологии.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков считает, что высшее образование в России в целом действительно в последние годы стало терять свою привлекательность.

«Постепенно сам статус высшего образования теряет свою ценность. Это связано с тем, что многие люди, получившие высшее образование, не могут найти работу по специальности, а те, кто находят не всегда могут рассчитывать на высокую зарплату, поскольку образование, которое они получают, не всегда соответствует ожиданиям работодателей. Поэтому, конечно, статус и значимость высшего образования в глазах общества постепенно снижаются»,

— объясняет эксперт. По его словам, высшее образование продолжает оставаться символом престижа, принадлежности к определенной социальной группе, но все больше теряет свое прикладное, материальное значение.

В целом, Александр Щербаков оценивает такую тенденцию как негативную. По его мнению, ситуация сможет выправиться, только когда рынок труда больше интернационализируется, и высокая оценка качественного образования на глобальном рынке труда будет стимулировать рост его значимости и в российском обществе.

Ксения Курникова отмечает, что при этом рост числа возможностей для получения новых навыков и образования — это хорошая тенденция, которая в долгосрочной перспективе положительно повлияет на рынок.

«На нашем сервисе есть достаточное количество вакансий, где работодатели фокусируются на конкретных навыках и hard skills соискателя, которые можно получить путем онлайн-образования и прохождения специальных курсов», — говорит эксперт из «Работы.ру».

Что касается популярности направления программирования, эксперты считают, что это благоприятная тенденция. По мнению Александра Щербакова, даже если программисты в каком-то отдалённом будущем окажутся менее востребованы рынком, это все равно хорошо для развития экономики, поскольку информационные технологии занимают все больше и больше места в бизнес-процессах.

Пётр Пушкарёв добавляет, что действительно хорошими и высокооплачиваемыми специалистами в этой сфере станут не все, но умение мыслить алгоритмами позволит быстро подстроиться и под меняющуюся ситуацию на рынке труда, когда потребуется.