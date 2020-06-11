Из Техаса с любовью: Лукашенко привезли американскую нефть

Первая нефть из США начала поступать в четверг, 11 июня на перерабатывающий завод «Нафтан» в Белоруссии. Это подтвердила пресс-служба концерна «Белнефтехим». Американская нефть ранее была доставлена из Техаса танкером NS Captain в литовский порт Клайпеда.

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Далее — по железной дороге. Литовский госоператор железных дорог Lietuvos gelezinkeliai сообщал ранее, что для перевозки потребуется порядка десяти дней и 22-23 состава. Каждый день из Литвы в Белоруссию будут отправлять по 120 цистерн. Всего прибыло 77 тысяч тонн сырья.

Вы нам только скажите

Стоимость поставок не уточняется, но посольство США в Литве утверждало, что контракт является конкурентоспособным. И, к тому же, укрепляет независимость Белоруссии. Еще в феврале этого года госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Штаты готовы полностью обеспечить Белоруссию энергетическими ресурсами.

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам», — сказал госсекретарь, напомнив, что США являются самым крупным производителем энергоресурсов в мире.

«И все, что вам нужно, — обратиться к нам», — добавил госсекретарь.

И Лукашенко обратился. При этом официальный Минск поначалу опроверг данные о заключении контракта на поставки американской нефти. Но позднее Лукашенко не только признал наличие контракта, но и заявил, что республика должна быть независима от нефтяной конъюнктуры.

Он отметил, что нефтяной рынок «лихорадит», а его конъюнктура непрогнозируема. Белоруссия должна быть готова к любому развитию событий.

«А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — подчеркнул президент. Кроме того, белорусский глава поручил создать в стране весомый запас нефти и топлива на тот случай, если произойдет что-то неожиданное.

Напомним, 1 января 2020 года Россия остановила поставки нефти в Белоруссию из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Но это формальный повод. Разногласия между двумя странами значительно глубже и давно переросли чисто экономическую стадию. Минск недоволен давлением со стороны России, требующей усиления интеграции в рамках Союзного государства. Президент Лукашенко, не стесняясь в выражениях, то и дело указывает на попытки Кремля подмять под себя суверенную Белоруссию. Он уверен, что российское руководство хочет присоединения Белоруссии к России «шестью областями».

«Дружба» как источник вражды

Взаимоотношения двух стран окончательно зашли в тупик в декабре 2019 года после того, как Москва и Минск так и не смогли прийти к единому знаменателю по поводу углубления интеграции к 20-летнему юбилею создания единого союзного государства России и Белоруссии. Окончательно отношения ухудшились, когда стороны не смогли согласовать механизм компенсаций за поставки загрязненной российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

ЧП на нефтепроводе «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, произошло в апреле прошлого года. Прокачку пришлось остановить. Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере $70 млн. А потери белорусского госбюджета из-за отсутствующего транзита и невозможности переработать нефть и продать бензин и вовсе исчисляются миллиардами долларов, уверены в Минске.

Если Москва не компенсирует расходы белорусов на восстановление прокачки и ремонт оборудования, то Минск может начать отбор нефти из транзитной трубы, грозил Лукашенко. Но угроза не подействовала. С тех пор Лукашенко активно ищет, как загрузить нефтью перерабатывающие заводы в Белоруссии. Для обеспечения нефтепродуктами собственной промышленности и транспорта и для пополнения казны от продажи нефтепродуктов.

Лукашенко ищет альтернативу российской нефти там, где только может — в Азербайджане, Казахстане, Норвегии, Польше, ОАЭ, Саудовской Аравии и вот нашел даже в США.

Ранее из Норвегии поступила первая партия североморской нефти сорта Johan Sverdrup. Этот сорт называют конкурентом российской Urals, белорусские нефтеперерабатывающие заводы адаптированы под нее.

Всего Белоруссия в тестовом режиме закупила в Норвегии 86 тыс. тонн Johan Sverdrup. Но нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии способны перерабатывать 24 млн тонн нефти, что предусмотрено балансовыми документами с Россией. Из них примерно 6 млн тонн идет на нужды белорусской экономики, остальные — на перепродажу в виде нефтепродуктов на международных рынках.

Дотянуть до выборов и не проиграть

«Белоруссии выгоднее продолжать дружбу с Россией, торговать и торговаться за преференции», — считает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий. Лукашенко же важно выиграть время, дотянуть экономику Белоруссии в более или менее нормальном состоянии до президентских выборов в августе, переизбраться на очередной срок и продолжить выторговывать себе преференции и одновременно заигрывать с Европой, строить с Китаем новый «Шелковый путь» и брать у Пекина кредиты.

«Все эти истерики по поводу нефти закончатся, когда Лукашенко, наконец, поймет, что очень сложно продавать политику за деньги. То есть они не закончатся никогда, пока Лукашенко будет оставаться президентом», — говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Лукашенко не перестает говорить Москве, что «мы ваши политические партнеры, мы поддерживаем вас, прикрываем» и за это хочет, чтобы ему платили разными способами. Газом по цене, как в Смоленской области, нефтью с дисконтом, отмечает Симонов.

Эксперт считает ошибкой Москвы желание создать единый энергорынок в рамках Евразийского экономического союза. «Для Белоруссии или Армении выгоден единый рынок нефти, газа. Мы фактически спонсируем эти страны. А в чем выгода для России, кроме воспоминаний об имперских амбициях, неясно», — говорит Симонов.

Аналитик полагает, что Лукашенко ничего не добьется очередным демаршем в адрес России. «Лукашенко на этот раз выбрал для троллинга Кремля очень болезненную тему. Но такая тактика не сработает. Преференций не будет», — заключает Симонов.

По мнению доцента кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Тамары Сафоновой, один танкер нефти — это примерно 5 - 7% в общем объеме поставок российской нефти в Белоруссию. «Цена американской нефти не будет конкурентна из - за дорогостоящего фрахта. И если Белоруссия будет и дальше продолжать альтернативные закупки американской нефти, рано или поздно потери от приобретения таких партий окажутся ощутимыми как для экономики нефтеперерабатывающих предприятий, так и для белорусского бюджета», — говорит Сафонова.

Тем не менее Лукашенко грамотно работает на перспективу, показывая, что он умеет договариваться с партнерами, даже самыми неожиданными. И не очень выгодными. Судя по всему, это поднимает самооценку Лукашенко, что необходимо в преддверии президентской избирательной кампании, отмечают эксперты.