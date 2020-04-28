Польский арест: как Варшава мешает «Северному потоку — 2»

Варшава попытается арестовать активы газопровода «Северный поток – 2», если польская государственная газовая компания PGNiG не получит от российского «Газпрома» средства по итогам Стокгольмского арбитража. Об этом газете Wprost сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский.

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«Юридические инструменты для взыскания с «Газпрома» у нас есть. <...> Прежде всего

следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода», – отметил замминистра.

По словам Ковальского, Польше также необходимо отказаться от любых уступок в отношении «Газпрома» при взыскании 6 млрд злотых, которые «причитаются» ей.

В конце марта, напомним, польский энергетический концерн PGNiG также сообщил о получении решения арбитражного суда в Стокгольме по разбирательству с «Газпромом».

«Арбитражный суд <...> изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, в том числе через его значительную и прямую связь с рыночными котировками природного газа на европейском энергетическом рынке», — заявили в Варшаве.

Для PGNiG применение измененной формулы ценообразования существенно улучшит условия ведения торговой деятельности из-за большей согласованности между индексацией цен, влияющих на стоимость импорта газа, и рыночной ценовой политикой продажи газа. «В соответствии с положениями Ямальского контракта и окончательного решения, новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть, с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены», — говорится в заявлении польской компании. Таким образом,

«Газпром», по утверждению PGNiG, должен вернуть разницу в цене, что составляет порядка $1,5 млрд за почти шесть лет (с 1 ноября 2014 по 29 февраля 2020 года).

Ямальский контракт был подписан сторонами в 1996 году, он предусматривает ежегодные поставки в Польшу в объеме до 10 млрд кубометров газа. Договор действителен до 2022 года, причем в 2012 году стоимость газа для Польши была снижена на 10%.

В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном снижении стоимости, по ее мнению она «не соответствует ситуации на рынке». Польша не хочет продлевать Ямальский контракт и намерена обеспечивать свои потребности, во-первых, за счет сжиженного природного газа (СПГ), а во-вторых – с помощью газопровода Baltic Pipe, который должен связать польский берег с норвежским шельфом — через территорию Дании.

Помешать строительству трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2» из России польские власти пытаются постоянно. Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО «Газпром» и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта «Северный поток — 2». Его не устроило создание совместного предприятия. Начало работ и объединение с европейскими партнерами — Engie, OMV, Uniper, Royal Dutch Shell и Wintershall — не было согласовано с антимонопольным органом страны, утверждала Варшава.

UOKiK заявляла, что соглашение о партнерстве с европейскими компаниями было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства.

По нормам права ЕС, штраф за нарушение антимонопольного законодательства может достигать 10% от годового оборота компании. В 2018 году выручка Engie составила €60,6 млрд, Uniper – $78,1 млрд, OMV – €1,9 млрд, Wintershall – €1,7 млрд, Shell – $388 млрд. На Engie было наложено взыскание из-за отказа сотрудничать в расследовании обстоятельств заключения соглашения о финансировании строительства нового экспортного трубопровода «Газпрома».

Власти России и руководство «Газпрома» неоднократно подчеркивали, что «СП-2» носит характер сугубо экономический — ранее противники проекта обвиняли газопровод в «политической» сущности. Ситуация осложняется тем, что Россия не может достроить и запустить новую нитку газопровода. Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2», в который раз изменило курс следования.

Совсем недавно судно-трубоукладчик прошло Ла-Манш и взяло курс на Находку, об этом свидетельствуют данные порталов отслеживания. Эксперты объясняют постоянно меняющийся курс судна попыткой избежать наложения санкций.