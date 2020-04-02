Ключ пополам: автосервисы предупредили о массовых банкротствах

Представители независимых автосервисов обратились с открытым письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В нем они сообщают, что в отрасли технического обслуживания и ремонта автомобилей спад (более 8%) начался еще в начале марта – до вспышки коронавируса в стране и девальвации рубля.

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«Последние события на международном нефтяном рынке и последовавшее снижение курса рубля усугубили ситуацию, поскольку все запасные части и материалы закупаются по импорту, — говорится в обращении. — Прекращение деятельности вследствие соблюдения режима самоизоляции приведет к банкротству многих компаний нашей отрасли. За истекшую неделю сокращение оборота в отрасли составило около 60%».

«Газета.Ru» запросила пресс-службу правительства РФ о том, ознакомились ли власти с обращением автосервисов и будут ли предприниматься какие-то меры. На момент публикации материала ответа еще не было.

По оценке автосервисов, в пределах позволяющего сохранить предприятия срока, спрос на их услуги не восстановится, что вынудит «сократить штат и сузить деятельность». Среди подписантов письма Мишустину около 100 юридических лиц, и примерно столько же индивидуальных предпринимателей, а также крупные сетевые бренды: Fitservice (230 автосервисов в 110 городов), «Вилгуд» (120 автосервисов в 44 городах).

«Российская авторемонтная отрасль с емкостью рынка более 589 млрд рублей находится на грани краха – планируемое снижение доходов от точек в апреле составляет от 70 до 80%, при этом мы прогнозируем, что более 80% независимых автосервисов могут не открыться после кризиса,

– поделилась с «Газетой.Ru» своими опасениями сооснователь сети автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

По ее словам, ниша авторемонта не была внесена в список пострадавших от коронавируса секторов экономики. В сложившейся ситуации они считают необходимым обратиться к государству за поддержкой.

Для решения своих финансовых проблем коммерсанты предлагают комплекс фискальных и административных послаблений. В частности просят отменить взимание единого налога на вмененный доход (ЕНВД), налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе, начисление налогов на имущество, подоходный налог (НДФЛ), налогов на фонд оплаты труда. Кроме того, предлагается ввести «арендную амнистию» с запретом расторжения арендного договора, налоговые и кредитные каникулы для арендодателей и максимальные послабления в сфере кредитования банками.

Персонал бизнесмены просят разрешить отпускать в вынужденный отпуск на период до полугода при условии выплаты государством ежемесячных пособий (до 80% заработной платы). Также предлагают дать возможность сокращать работников, уведомив за 15 дней с выплатой заработной платы за указанный период.

Согласно приведенной в письме статистике, в России действует более 64 тыс. независимых автосервисов, в которых занято более 2 млн человек, не считая самозанятых.

Накануне ввода общероссийского карантина со схожим просьбами в правительство России обратились официальные дилеры. В группе компаний «АвтоСпецЦентр» считают, что сервисные центры официальных дилеров необходимо освободить от всеобщего карантина.

«Можно разрешить работать и обслуживать автомобили, например, по предварительной записи на сервис, потому что простой СТО крайне негативно влияет на бизнес дилерских предприятий, — рассказал директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

По его словам, сейчас клиенты обращаются в сервисы, но те имеют возможность записать клиентов только на посткарантинный период.

Ситуация в ремонтном автобизнесе тяжелая, но пока не критичная, сейчас все цеховики просят за свой сегмент послаблений, сервис в этом не отстает от тренда, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Тяжело сейчас всем предприятиям, которые не могут работать в удаленном режиме. Но рынок СТО в целом более устойчив к кризисам, и это показывают предыдущие года. Современный автомобиль уже очень редко ремонтируют самостоятельно. Хочешь — не хочешь, но ты поедешь на станцию. Поэтому им как раз пережить кризис будет проще чем официальным дилерам, от которых как раз в независимые СТО побегут автомобилисты», – считает Ифанов.