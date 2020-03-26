G20 онлайн: Путин призвал отложить санкции

Первый в истории саммит G20 в режиме онлайн прошел в среду 26 марта. Экстренная встреча была проведена в новом формате из-за пандемии коронавируса, которую страны-участницы в итоговом заявлении называют «беспрецедентной» и считают «убедительным напоминанием о нашей взаимосвязанности и уязвимости». Одной из ключевых тем выступления президента России Владимира Путина, участвовавшего в мероприятии из резиденции в Ново-Огарево, стали санкции.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию»,

— заявил Путин. Ключевым риском он назвал долгосрочную безработицу, «пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года». Ее динамика, по мнению российского лидера, является ключевым индикатором эффективности антикризисных мер. Пандемия наложит отпечаток на глобальное развитие на длительный срок, поэтому нельзя поступать по принципу «каждый сам за себя», сказал президент.

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«Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», — отметил Путин.

Глава России предложил ввести временный мораторий на ограничения для товаров первой необходимости и финансовых транзакций, направленных на их закупку.

Эти меры должны коснуться в первую очередь стран, которые больше других пострадали от пандемии.

«В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей. Это чисто гуманитарный вопрос, и нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — добавил он.

Путин также призвал к сотрудничеству и в сфере разработки вакцины против COVID-19, чтобы ускорить получение результатов. По его мнению, для этого важно наладить обмен информацией.

Еще одна инициатива российского лидера — основать специальный фонд под эгидой МВФ, средства в который будут поступать из центробанков различных стран и брать займы у которого смогут все члены МВФ — по нулевой ставке на длительные сроки. При этом Путин подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо предоставить финансирование странам, наиболее пострадавшим от вспышки COVID-19.

Значительную роль в повышении мирового спроса, по задумке российского президента, должны сыграть национальные бюджеты. Тем не менее наблюдающаяся в последнее время волатильность рынка ограничивает возможности заимствования для многих государств.

Что сказали другие лидеры

С похожими предложениями выступил глава КНР Си Цзиньпин, подчеркнувший важность информационного сотрудничества.

«Я хотел бы предложить как можно скорее созвать совещание министров здравоохранения стран Группы двадцати для укрепления обмена информацией и сотрудничества в области разработки лекарственных препаратов, вакцин, развития противоэпидемического сотрудничества, предотвращения трансграничного распространения заболевания», — передает слова китайского лидера РИА «Новости».

Си Цзиньпин подчеркнул, что создание вакцины «принесет пользу всему человечеству». По его мнению, на данный момент необходимо «изучить вопрос о создании региональных механизмов связи на случай возникновения чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, повысить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения».

Председатель КНР также выступил за принятие странами G20 совместных мер, передает Центральное телевидение КНР. Он считает нужным отменить налоговые пошлины и снять барьеры для свободной коммерции, чтобы поддержать экономику. Кроме того, по его словам, необходимо повысить эффективность фискальной и монетарной политики, «усилить контроль и согласованность в финансовой сфере и совместно защитить стабильность глобальных производственных цепочек», а также проводить совместную макрополитику, которая остановит замедление мировой экономики.

Согласно совместному коммюнике участников саммита, G20 собирается стимулировать мировую экономику, влив в нее более $5 трлн «в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии».

Необходимость скоординированных действий отметил и президент Индонезии Джоко Видодо.

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в своем выступлении подчеркнул сложную ситуацию, в которой в условиях пандемии оказались развивающиеся страны.

«Группа стран G20 играет важную роль, помогая развивающимся странам преодолеть кризис в экономике и в области здравоохранения. Но, несмотря на то, что для Австралии ее тихоокеанские партнеры останутся в центре внимания, работая вместе, мы можем консолидировать усилия и помочь странам, которые нуждаются в нашей поддержке», — цитирует политика ТАСС.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выдвинул идею создать международный фонд гуманитарной чрезвычайной ситуации. По словам главы государства, если бы подобное образование уже существовало, оно позволило бы «встретить более подготовленными ту ситуацию, с которой мы сталкиваемся».

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил при закрытии границ сделать исключение для людей, чья свобода передвижения имеет значение в борьбе с коронавирусом, — врачей, ученых и предпринимателей.

Надежду на выход из трудной ситуации усилиями G20 выразили также глава принимающего государства, Саудовской Аравии, король Салман бин Абдель Азиз и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ поблагодарил страны-участницы саммита за поддержку решения Токио о переносе летних Олимпийских игр. Они должны состояться не позже лета 2021 года.

«Мы поддерживаем твердое намерение Японии принять у себя Олимпийские и Параолимпийские игры 2020 года в Токио в их полном объеме как олицетворение способности человечества к преодолению испытаний», — сообщается в итоговом заявлении стран.