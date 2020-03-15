Без паники: россияне начали запасаться продуктами

Торговые сети, в том числе онлайн-магазины фиксируют повышенный спрос на крупы, макаронные изделия, консервы и средства гигиены, сообщает ТАСС в воскресенье, 15 марта.

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X5 Retail Group (владеет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Ашан», Metro Cash & Carry и онлайн-гипермаркет «Утконос» подтвердили увеличение спроса на отдельные категории товаров.

«Наблюдается увеличение спроса на ряд ассортиментных групп — товары длительного хранения, средства гигиены. Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы, макаронные изделия, а также моющие средства», — сообщили в пресс-службе Metro.

Также в Metro сообщили, что компания покрывает увеличившийся спрос. При этом склады, распределительные центры и логистика организации готовы к удовлетворению и более высокого спроса, как, например, в новогодний сезон, заверили в пресс-службе.

«В настоящее время компания работает над ускорением размещения товаров указанных групп в торговых залах без создания дискомфорта для покупателей, в том числе путем наращивания оптовой палетной выкладки», — добавил представитель компании.

Похожая картина в «Ленте» и «Ашане». При этом представитель X5 сообщил, что «заметно выросло число заказов» в онлайн-супермаркете «Перекресток.ру».

Гречка — не золото, имеет срок годности

Повышенный спрос на доставку на дом фиксирует и «Утконос». Компания решила увеличить штат компании, чтобы «сохранить обещанный уровень обслуживания». «Что касается доступного ассортимента, то на данный момент работа ведется в штатном режиме, с отгрузкой товаров на склад, а также с поставками перебоев нет, поэтому дефицита и повышения цен мы не ожидаем», — отметили в «Утконос онлайн».

Ритейлеры утверждают, что налаживают дополнительные поставки товаров в магазины. А производители поставляют товар вовремя и на складах имеется достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности покупателей. «Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада», — заявил представитель X5 Retail Group.

В «Ленте» ТАСС рассказали, что пустых полок в ее магазинах нет. «Один магазин в Москве испытывал кратковременные трудности в поставках товаров, они устранены», — сказали в пресс-службе ритейлера.

В «Ашане» заявили об отсутствии дефицита товаров. «Никаких ограничений вводить не собираемся, продуктов хватит всем», - заверил представитель сети.

В целом всплеск спроса пока не является ажиотажным, заявляют ритейлеры.

Власти отрицают наличие проблемы с поставками продуктов питания. Закрытие продовольственных магазинов на фоне ситуации с коронавирусом не планируется, отмечает ТАСС.

Министерство промышленности и торговли России призвало россиян рационально подходить к планированию покупок в условиях пандемии коронавируса. Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщает со ссылкой на Минпромторг принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По следам Испании

Любые продукты имеют свой срок годности, напомнили в Минпромторге. Там подчеркнули, что приобретаемое впрок продовольствие не может храниться вечно.

В 2014 году, когда рубль обвалился почти до нынешних уровней, правительство рассматривало возможность продажи продуктов из запасов Росрезерва.

Например, обсуждалась проблема стабилизации цен на гречку. По данным Росстата, цена гречневой крупы в рознице в России в ноябре 2014-го выросла на 27,5%. Но через несколько месяцев цены снизились.

Премьер Михаил Мишустин провел 14 марта совещание по экономической ситуации в стране в связи с коронавирусом и поручил поручил вице-премьерам обеспечить функционирование координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции.

В России на 15 марта 63 человека заразились вирусом. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже 142 тыс. человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тыс. человек скончались.

Во многих странах Европы граждане уже опустошают полки продуктовых магазинов. «Со вчерашнего дня на две неделе объявлен санитарный кризис. Будут открыты только аптеки и супермаркеты. Полицейские машины разъезжают по улицам и через громкоговорители предупреждают, чтобы без причины не выходили на улицу. Особенно старики и дети. Штрафуют, если дети гуляют одни. Пляжи перекрыты», — сообщает россиянка Наталья, проживающая с семьей на побережье Costa de Almeria.