Без римских каникул: коронавирус отпугнул россиян от Италии

Вспышка коронавируса в Италии снизила спрос на это направление среди российских туристов. В последовавшие за новостью о распространении эпидемии в регионе четыре дня число запросов на авиабилеты из России в Италию сократилось на 34%, а покупать билеты в Италию россияне стали реже на 28%, подсчитали для «Газеты.Ru» в Aviasales. На стоимость авиабилетов на этом направлении эпидемия пока что никак не повлияла, уточнил представитель сервиса по бронированию.

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Италия стала лидером по числу заражений коронавирусом среди европейских стран 21 февраля, сообщало РИА «Новости». Тогда за сутки число зараженных выросло с 3 до 14 человек. В результате европейской вспышки коронавируса к вечеру 25 февраля в Италии от COVID-19 погибли одиннадцать человек, зафиксировано 323 случая заражения. Об этом сообщило издание издание La Repubblica.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в северной части Италии. В Ломбардии, к которой относится Милан, — 240 заболевших, а в регионе Венето, включающем Венецию — 42. В субботу премьер-министр Джузеппе Конте объявил о закрытии 11 городков в этих двух северных провинциях на карантин. Чтобы попасть в эти области или выехать оттуда, необходимо получить специальное разрешение. В результате во временной изоляции оказались около 50 тыс. местных жителей.

Коронавирус не впервые влияет на планы россиян на отдых. Как ранее отмечалось в исследовании сервиса «Работа.ру» (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»), 6% опрошенных решили отменить предстоящие поездки, а еще 6% внесли изменения свой маршрут из-за новостей об эпидемии. Исследование проводилось в феврале среди 2,8 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Теперь, когда крупная вспышка корнонавируса возникла в Италии, эксперты прогнозируют снижение спроса на туры непосредственно в этом направлении:

«Туристы, естественно, не в восторге от того, чтобы отдыхать где-то рядом с зараженными, поэтому уже в ближайшую неделю мы увидим спад прилетов в Италию и бронирований туров в этом направлении», — комментирует генеральный директор туроператора «Дельфин».

По данным Aviasales, Италия — стабильно популярное направление среди россиян независимо от времени года, и этой зимой она оказалась на четвертом месте по этому критерию после Армении, Турции и Узбекистана. Также Италия пользуется повышенным спросом на 8 марта и майские праздники. Но прогнозировать, как на него повлияет коронавирус, пока что сложно.

Посольство РФ в Риме рекомендовало гражданам России воздержаться от визита в регионы Италии, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом и не ездить без крайней необходимости в Ломбардию, Венето, Пьемонт и Эмилию-Романью, сообщил «Интерфакс». Также россиян предупредили о том, что из-за повышенных мер санитарно-эпидемиологического контроля могут возникнуть задержки в расписании железнодорожного и авиационного транспорта.

Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что на данный момент непосредственно от Ростуризма не поступало никаких рекомендаций в плане воздержаться от поездок в Италию и ограничить продажи туров. По этой причине желающим отменить предстоящую поездку в Италию все равно придется оплатить штраф.

«Сейчас аннуляция тура возможна только за вычетом фактически понесенных туроператором затрат. То есть, в случае отмены удерживается какой-то процент или даже полная сумма, если тариф невозвратный», — объясняет Горин, сообщая о единичных аннуляциях туров в Италию из России.

По оценкам президента ассоциации представителей турбизнеса Assoturismo Confesercenti Витторио Мессины туриндустрия Италии может понести потери в размере как минимум в €1,6 млрд.

«В целом по Италии были отменены примерно 50% заказов на туры, туроператоры сейчас вынуждены возвращать деньги клиентам за аннулированные поездки», — рассказал РИА «Новости» эксперт.

Помимо страха заразиться на туристическую привлекательность северной части Италии повлияет и закрытие большинства культурных учреждений, музеев и галерей. Самой большой потерей для путешественников стало объявление о приостановке работы в целях предосторожности знаменитого миланского театра «Ла Скала».

В Ломбардии и Венето, где больше всего заболевших, с понедельника действует запрет на проведение любых публичных мероприятий, включая религиозные, культурные и спортивные. Под эти санкции попал и матч чемпионата Италии по футболу, который должен был состояться в это воскресенье.



Власти Венето также приняли решение досрочно завершить Венецианский карнавал, который начался 8 февраля и должен был закончиться громким торжеством во вторник, 25-го.

Коронавирус не обошел стороной и Миланскую неделю моды: показ коллекции Giorgio Armani, как еще одно массовое и потенциально опасное мероприятие, решили провести без гостей, за закрытыми дверями. Из-за инфекции также пришлось приостановить съемки седьмой части серии боевиков «Миссия невыполнима», которые должны были пройти в Венеции. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures.