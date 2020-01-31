США не остановят: названа дата запуска «Северного потока — 2»

Германия ожидает, что запуск российского газопровода «Северный поток — 2» состоится не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета.

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«По итогам моих разговоров с [председателем правления «Газпрома» Алексеем] Миллером могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года», — заявил представитель ФРГ.

В конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал введение санкций против компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Пакет ограничений был прописан в оборонном бюджете США на этот год.

Американские власти потребовали, чтобы компании, которые вели прокладку газопроводов, немедленно приостановили работы и вывели свои суда.

Если бы этого не произошло до 20 января 2020 года, то организациям грозила бы заморозка всех их активов в Соединенных Штатах. Помимо этого, власти страны запретили другим организациям сотрудничать с российскими партнерами.

Сразу после того, как документ был подписан главой США, американский Госдеп призвал подрядчиков строительства российских газопроводов «немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по прекращению своей деятельности».

В сообщении ведомства отмечалось, что правительство Соединенных Штатов выступает за «диверсификацию поставок энергоносителей», так как необходимо уменьшить роль геополитики на энергетических рынках за счет альтернативных вариантов поставок газа.

Кроме того, американские власти уверены, что такой способ поможет «снизить потребительские цены и повысить энергетическую безопасность стран — получателей энергоносителей».

Иными словами, США пытаются продвинуть на европейский рынок свой сжиженный природный газ, а также «защитить Европу» от политического воздействия России, которое, полагают американцы, может усилиться.

США считают, что Москва может стать главным европейским поставщиком газа, что поможет ей воздействовать на европейцев и на политической арене. Однако российские представители неоднократно указывали, что не собираются использовать этот исключительно экономический проект в политических целях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда отметил, что американские санкции — это наглое и циничное вмешательство в дела бизнеса европейских стран.

Лавров уверен, что американцы пригрозили санкциями, поскольку «Северный поток — 2» был на стадии завершения. Но так как противникам проекта это не нравилось, они активизировались и попытались сорвать его окончательную реализацию.

В какой-то степени у американских властей получилось приостановить строительство газопровода. Так, совету США о прекращении работы над проектом последовало руководство швейцарской компании Allseas. Спустя некоторое время после подписания санкций Трампом компания вывела из зоны работ все свои суда.

Однако «Турецкий поток» был успешно завершен и запущен. «Северный поток — 2» будет достроен в ближайшее время, уверяют российские власти.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что сдача проекта в работу вынужденно откладывается на несколько месяцев. Однако он выразил надежду, что специалисты успеют закончить все работы до конца 2020 года.

Газопровод будет завершен, заверили и во внешнеполитическом ведомстве России.

«Несмотря на продолжающееся давление, «Северный поток — 2» будет достроен. Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна. Хотя есть и страны, готовые работать на заокеанских хозяев в ущерб интересам своих граждан», — заявили две недели назад в МИД.

Там также отметили, что американские санкции против «Северного потока — 2» выглядят как жест отчаяния.

«Недавние меры Вашингтона против «Северного потока — 2» выглядят, скорее, как жест отчаяния и не в состоянии заблокировать выгодный для России и Европы энергетический проект», — отметили в министерстве, добавив, что в конечном счете политика искусственных ограничений и запретов «неизбежно ударит по интересам самих США».