Путин поручил: маткапитал выдадут быстрее

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Согласно документу, сокращение сроков возможно в том числе за счет организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и банками, выдающими ипотеку семьям с детьми. Поручение должно быть исполнено до 31 июля текущего года.

Сейчас срок рассмотрения заявления о выдаче сертификата составляет пятнадцать дней. Он отсчитывается с даты подачи заявления в Пенсионный фонд.

Материнский капитал — это фиксированная денежная сумма, которую выдают семьям при появлении детей. Его можно потратить только адресно — на определенные цели. В России, в частности, маткапитал можно пустить на улучшение жилищных условий или обучение детей.

Кроме того, с его помощью можно увеличить накопительную часть пенсии мамы.

«Чаще всего материнский капитал (семья) направляет на улучшение жилищных условий, второе по популярности направление — обучение детей»,

— поясняли ранее «Газете.Ru» в ПФР.

В середине января, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что «сбережение и приумножение народа — высший национальный приоритет».

Одним из решений этой проблемы должно стать продление и расширение программы материнского капитала.

«Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно, но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые решения... Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме», — сказал тогда президент.

Раньше право на средства от государства получала семья только при заведении второго или последующего ребенка. Но теперь на первенцев, которые родятся после 1 января 2020 года, также положена выплата. Она составит 466 616 тыс. рублей. При появлении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тыс. рублей.

Если на первого ребенка выплаты мать не получала, то сумма сразу будет 616 тыс. рублей.

Также президентом были анонсированы и другие меры поддержки семей. После рождения третьего ребенка государство обязуется погасить 450 тыс. рублей ипотеки.

Кроме того, президент предложил ввести для малообеспеченных семей ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

«Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются. Значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию с доходами, так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить», — отметил Владимир Путин.

Право на эту помощь получат семьи с доходом не выше одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе выплаты составят в среднем 5 500 рублей, то есть половину прожиточного минимума.

На демографические меры, которые президент РФ Владимир Путин обозначил в послании Федеральному собранию, потребуется только в этом году 400-450 млрд рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в следующем году эта сумма будет гораздо больше.

Как сообщалось на днях, ПФР уже подготовил необходимые поправки в законы о выдаче маткапитала.

Изменения в российское законодательство, связанные с темой обещанных выплат, должны быть приняты уже в первом квартале 2020 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Вчера обсуждали в Липецке и договорились, что тема материнского капитала и изменения в законодательство должны уже быть приняты в первом квартале (2020 года). Я знаю, что у нас с вами в первом чтении прошел соответствующий законопроект, к которому сейчас можно присоединить поправки к материнскому капиталу с тем, чтобы это прошло максимально быстро», — сказала она 23 января.