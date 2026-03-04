Солистка «Тату» назвала разницу в женском и мужском творчестве

Солистка группы «Тату» Лена Катина призналась, что не видит принципиальной разницы между мужским и женским творчеством. Ее слова «Газете.Ru» передали в пресс-службе «КИОН Музыка».

«И в роке есть яркие женские исполнительницы, а есть и мужчины, которые поют невероятно драматичные, пробирающие до слез песни. Здесь все-таки дело не в половой принадлежности, а в жанре, в подаче, во внутреннем мире человека — в том, к чему у него лежит душа», — поделилась артистка.

Катина считает, что работы мужских и женских исполнителей отличаются зачастую только тембром.

«Но по сути и мужчина, и женщина могут дать потрясающую драму, вызвать мурашки, задеть за живое. Точно также и те, и другие могут быть агрессивными, экспрессивными, кричать, делать мощный рок — если это соответствует их характеру и внутренним ощущениям. Поэтому я бы не стала делить музыку по половому признаку. Все гораздо глубже», — заявила певица.

По мнению Катиной, успех артиста в шоу-бизнесе не зависит от его пола. Она назвала главным в музыкальной сфере талант, трудоспособность, судьбу и «правильных людей».

«Я правда считаю, что нельзя сказать однозначно, кому сложнее или легче. У каждого свой путь. Иногда кажется, что многое предначертано — что должно случиться, то и происходит. Поэтому я бы не стала рассматривать карьеру через призму гендера. Все решает личность, характер и то, насколько ты честен в том, что делаешь», — рассказала солистка «Тату».

